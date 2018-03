Independientes: traición a la democracia

Los independizados, haciéndose pasar por independientes, se salieron de los partidos, pero se trajeron con ellos todas las mañas. Hay muchas aristas a este tan decepcionante como alarmante tema de la falsificación de firmas, pero la primera es sin duda la traición a la democracia. Las candidaturas independientes fueron una conquista de la sociedad civil para quitarle a los partidos el monopolio de la representación política. Los tres candidatos que hicieron trampa, más allá de si lograron o no el registro, Zavala, Ríos Piter y “El Bronco” nos deben una explicación, independientemente (palabra muy ad hoc para el caso) de si estarán o no en la boleta, sobre los delitos por los que tengan que responder.

El comportamiento de las firmas hacía pensar que algo raro había en aquellas campañas. Cuando uno comparaba la evolución de la campaña de Marichuy o Pedro Ferriz con la de los tres punteros era evidente que había una operación política, que había estructuras, es decir partidos, detrás de aquel comportamiento. Que los requisitos puestos por los partidos para lograr la candidatura solo se podía cumplir con el apoyo de los partidos. Pero además de estructuras hubo fraude.

Hacerse del padrón es un delito (seguramente van a decir que se los regalaron en Tepito) pero la falsificación de documentos oficiales es mucho más grave

Hay tres tipos de comportamientos en las firmas que anuló el INE. El primero es el error, sea en la captura o en la toma de datos, en aquellos lugares donde se no se pudo usar la aplicación. Estos, por supuesto son los menos, pero están dentro de lo normal en un proceso complejo como este. La segunda es el robo de identidad: los candidatos o sus operadores se hicieron de un padrón electoral y falsificaron credenciales a lo bestia. Hacerse del padrón es un delito (seguramente van a decir que se los regalaron en Tepito) pero la falsificación de documentos oficiales es mucho más grave. La tercera es el uso de fotocopias de credenciales de programas sociales o trámites de ciudadanos. En este caso hay dos conductas punibles: el uso de información personal por parte de los promotores de las campañas y el resguardo infiel de quienes tienen en su poder la información, en este caso funcionarios públicos, quienes hicieron mal uso de datos personales.

El INE no puede dejar pasar estas conductas. Hay que terminar la investigación y procesar penalmente a quien resulte responsable dentro de los equipos, y si de la investigación resulta que los pre candidatos tienen responsabilidad por ello, que se les procese. Pero, antes de esto, Margarita Zavala, que sí estará en la boleta, nos debe una explicación no de las 870 mil firmas válidas, sino de las más de 400 mil que no lo son. Que una de cada tres firmas haya resultado falsa no se explica solamente con los errores de dedo. Ojalá el INE nos informe qué tipo de irregularidades cometió el equipo promotor de Zavala y que sepamos, antes de que arranquen las campañas, si hay o no delitos que perseguir.

Ahora sí que como dice mi amigo Sergio, “más vale bajar con clase que subir sudando”.