Inadmisible retraso en divulgar búsquedas

Nombre. Edad. Señas particulares. Cabello. Tez. Complexión. Estatura. Vestimenta. Se le vio por última vez. Fecha. Lugar... Estos son los once campos de información que contiene una cédula de búsqueda, más la foto de la persona desparecida. La publicación de las cédulas (o fichas) de búsqueda se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, ya sea que se divulguen en medios de información, en redes sociales o aparezcan pegadas en las paredes, postes y mobiliario urbano de los centros de la ciudad.

Son un instrumento de información y divulgación sobre los casos de desaparición de personas muy importantes. Las fichas de búsqueda son el primer recurso de información que tienen los jaliscienses para enterarse de la desaparición de personas. 73 de cada 100 personas se enteran de los desaparecidos por las fichas de búsqueda difundidas en las redes sociales, contra 42 por ciento que se enteran en los noticieros de televisión, según el sondeo de la consultora Kaliopeo y Cosa Pública 2.0, difundido en Radio Universidad de Guadalajara (https://cutt.ly/BesQNRAM).

Es obligación del Estado divulgar las cédulas de búsqueda. En la entidad lo hace la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej). Y es una labor imprescindible en un estado que es el epicentro de las desaparición de personas de todo México, con más de 15 mil casos registrados oficialmente.

Por todo esto resulta inadmisible que el gobierno de Jalisco esté retrasando la publicación y divulgación de las cédulas de búsqueda.

En promedio, la Cobupej tarda 60 días en publicar una ficha de búsqueda, cuando el año pasado tardaba 35 días y en 2022 tardaba tres semanas, según ha dado a conocer el doctor Víctor Manuel González Romero, profesor investigador de la UdeG. González Romero lleva a cabo un minucioso análisis de la información oficial sobre las personas desaparecidas en Jalisco desde mayo de 2022. El ex rector de la UdeG revisó los datos de 3,114 cédulas publicadas por la Cobupej del 23 de mayo de 2022 al 23 de junio de 2024, y encontró que el aumento en el retraso de la publicación de las fichas de búsqueda.

Y como saben en primer lugar las familias que han buscado a sus desaparecidos, los primeros días son cruciales para encontrar a una personas ausente. González Romero ha encontrado que la publicación oportuna de cédulas de desaparición por la Copubej, “aumenta notablemente las probabilidades de localización con vida”.

En el caso de las mujeres, si la ficha se publica en la primera semana de la desaparición, se encuentra a 35 por ciento de los casos, en la segunda semana de divulgación de la cédula, se encuentra a 5 por ciento de los casos y van disminuyendo las posibilidades de encontrar a una mujer desaparecida mientras más se retrase la difusión de la ficha. En el caso de los hombres, la publicación de la cédula en la primera semana permite encontrar a 13 por ciento de los casos y 3 por ciento de los reportados como ausentes en la segunda semana.

Si bien el promedio de retraso de las fichas de búsqueda es de 60 días en algunos municipios el retraso es totalmente inexplicable. Según reveló el mismo doctor González Romero, en Unión de San Antonio el retraso es de 607 días, en tanto en Lagos de Moreno y Cuquío hay un retraso de más de un año entre que ocurre la desaparición y se publica la cédula de búsqueda.

Es un retraso inadmisible que la autoridad competente debe explicar. No habría razón para tardar tanto en difundir las cédulas de búsqueda porque es una tarea que no requiere mayores recursos que la información que entrega la familia y el esfuerzo de subirlo a las redes sociales. Este es un pendiente que no costaría más recursos humanos ni financieros al gobierno para que se corrija de inmediato. Además, sería necesario que las autoridades enmienden su empeño en retirar y pintar las fichas de búsqueda que con mucho esfuerzo mandan imprimir y pegar colectivos de familiares, como Luz de Esperanza. Las familias que buscan a sus desaparecidos necesitan autoridades empáticas y no gobiernos más interesados en tapar la realidad que se vive en el estado.

Jalisco sigue siendo el epicentro de las desapariciones en México y es mucho lo que se necesita hacer para dejar de serlo. Se puede empezar con difundir las fichas de búsqueda de inmediato, no dos meses después o dos años después. Nada justifica este retraso.