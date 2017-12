Hace un año las circunstancias auguraban un futuro prometedor para el joven alemán Pascal Wehrlein, pero desafortunadamente 2017 debe de ser para el piloto obligado al olvido. El repentino y sorpresivo retiro de Nico Rosberg tras coronarse en la Fórmula Uno abría una enorme oportunidad para el miembro de la familia Mercedes dentro de su escudería, sin embargo Toto Wolf decidió fichar a Valtteri Bottas para reemplazar al campeón. La decisión en Mercedes no creo que haya sido errónea, Bottas contaba con más experiencia y había demostrado con Williams su competitividad y carácter.

Pascal arribó a la Fórmula Uno con el extinto equipo de Manor e impresionó durante su primera campaña asegurando un lugar para 2017 en Sauber, con el apoyo económico de Mercedes, pero después de perder el codiciado puesto en la escudería dominante en el circo las cosas fueron de mal en peor para el joven talento. Después de asimilar la enorme decepción de no poder ser parte de Mercedes, Pascal aseguró que su concentración y esfuerzo estarían completamente dedicados a Sauber creando mucha expectativa para la temporada. Es una realidad que su monoplaza no tenía mucho que ofrecer, pero el piloto no supo manejar la frustración durante la campaña, desapareciendo en la obscuridad en la parte trasera de la parrilla.

Debe de ser increíblemente difícil para un piloto con tanto potencial el perder su asiento dentro del circo por cuestiones económicas, ya que Sauber reveló después de hacer pública su alianza con Fiat-Chrysler la alineación con la que participarán el próximo año. La escudería suiza decidió retener las pobres capacidades de Marcus Ericsson a razón de extensos apoyos económicos que desesperadamente necesitan en Sauber, dejando al teutón a la deriva y sin muchos prospectos. El único asiento que todavía permanece indeciso es el de acompañar a Lance Stroll en Williams, pero la competencia por ese volante es compleja, ya que Claire Williams y Paddy Lowe tienen en la mira a por lo menos otros tres grandes pilotos.

Es lamentable como en un año poco productivo el entorno y el futuro de un gran prospecto en nuestro deporte puedan cambiar, estoy convencido que Pascal recibió 2017 con toda la ilusión de triunfar en la cima del automovilismo, sin embargo hoy sus probabilidades de competir en el serial son muy pocas. No estoy seguro si fue el accidente durante la carrera de campeones en Miami en enero de este año, que le obligó a observar desde los fosos las primeras dos carreras de la temporada, lo que selló su destino, pero tengo que admitir mi desencanto en el serial donde se premia más el aspecto económico que el talento, al final del día los puntos obtenidos por Sauber en esta temporada son producto de Pascal.

