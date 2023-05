IA, la esperanza de México

El 1 de mayo el periodico The New York Times publicó un artículo que tituló: 'El padrino de la IA (Inteligencia Artificial) deja Google y advierte del peligro que se avecina’. Y en el subtítulo señala que, ‘Durante medio siglo, Geoffrey Hinton alimentó la tecnología en el corazón de los chatbots -que en el nivel más básico, es un programa informático que simula y procesa una conversación humana (ya sea escrita o hablada), lo que permite a los humanos interactuar con dispositivos digitales como si se estuvieran comunicando con una persona real- como Chat GPT. Ahora le preocupa que cause daños graves’.

El britanico Hinton, quien era vicepresidente de Ingeniería de Google, está considerado como uno de los pioneros de la Inteligencia Artificial, de esta manera se une a las voces que otros investigadores han hecho sobre los riesgos que se corren con el desarrollo sin control de esta inteligencia artificial generativa. “Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas”, dijo Hinton a manera de advertencia.

En la actualidad, mientras muchos se cautivan con lo logrado con la IA, hay otros que les disgusta y crea desconfianza. Sin embargo esa tecnología -en desarrollo acelerado- que es el intento de una reproducción del comportamiento humano mediante una simulación de procesos por parte de sistemas informáticos que pretenden igualar nuestra inteligencia, ya se encuentra entre nosotros en tareas de atención al cliente, reconocimiento facial, análisis de datos, compras por voz, administracion de empresas, sugerencias de compras, logística y transporte, entre otras funciones.

Sin embargo, por lo alcanzado hasta el momento, los estudiosos del fenómeno IA ya ven riesgos que pueden afectar al empleo, transformación de las relaciones humanas, manipulación, seguridad y vulnerabilidad, además de la autonomía y hasta discriminacion.

Bueno, pues aparentemente estamos en la antesala de uno de los descubrimientos más asombrosos de la ciencia en este renglón, donde nos demos cuenta que un aparato electrónico pueda tener la misma capacidad que un ser humano. Este martes el mismo diario The New York Times publica que ‘Microsoft afirma que la nueva inteligencia artificial muestra señales de razonamiento humano’.

De acuerdo con el reporte de 155 páginas de la compañía -Microsoft- que diseña y comercializa programas informáticos y dispositivos electrónicos -publicado en una sitio de investigaciones científicas-, después de una serie de experimentos con sistemas de Inteligencia Artificial descubrieron que “una máquina puede hacer cualquier cosa que el cerebro humano pueda hacer. Funciona igual que el cerebro o incluso mejor, podría cambiar el mundo, Pero también podría ser peligrosa”. Así de concreto. Y se cuestiona, “¿El sector está construyendo algo parecido a la inteligencia humana, o algunas de las mentes más brillantes de la industria están dejando volar su imaginación sin límites?”.

Apenas el pasado 29 de marzo, un grupo de expertos en IA y algunos dueños de compañías de la industria tecnológica -entre los que se encuentran Elon Musk, dueño de Space X, Tesla y Twitter, y Steve Wozniak, cofundador de Apple- en una carta abierta pudieron poner una pausa de seis meses en los procesos de investigación y desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad, que pueda todo esto en convertirse “en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, puedan comprender, predecir o controlar de forma fiable”.

Y el martes pasado precisamente, durante un audiencia en el Senado de Estados Unidos, Sam Altman, director de OpenAl, empresa de Inteligencia Artificial que desarrolla el ChatGPT, solicitó la intervención del gobierno para mitigar los riesgos de estos sistemas tan poderosos, al señalar que “A medida que esta tecnología avanza, entendemos que las personas están ansiosas por cómo podría cambiar la forma en que vivimos. Nosotros también”.

Muy pocos países -solo las potencias mundiales-, y apenas en sus inicios, se empieza a legislar para poder controlar las investigaciones y aplicaciones de dónde y cómo se puede aplicar con seguridad la Inteligencia Artificial. Así que los riesgos que se corren en estos momentos son muchos con el desarrollo de la ciencia.

…Aunque, pensándolo bien, esta tecnología aquí en México no todo puede ser tan malo en un futuro no muy lejano. Seguramente llegará el momento en que con la Inteligencia Artificial estaremos en condiciones de no recurrir a las ‘encuestas internas’ de los partidos políticos -como lo propone Palacio Nacional- para escoger a los candidatos a la presidencia y con los consabidos riesgos que se corren de acuerdo a la experiencia actual, y que sea mediante un sistema operativo de inteligencia digital que nos manejemos, con más posibilidades de un desarrollo ascendente y sostenido, y no vernos envueltos en tantas agresiones, quejas, críticas, lamentos, reclamaciones y mentiras, como sucede todas las mañanas. ¿Usted, qué opina?

