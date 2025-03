Hoy el tiempo personal puede detener tus ventas

¿De verdad estamos perdiendo el interés por la familia en México? A simple vista, parece que sí: señales sobran. El ritmo de vida nos hace mirar más hacia afuera que hacia adentro, como si lo que sucede en casa fuera secundario. La figura paterna parece desdibujarse y el compromiso con la vida familiar, diluirse. Pero nada podría estar más lejos de la realidad.

Hay límites familiares para el consumo. En nuestro andar en el mundo del marketing, hemos visto recientemente cómo las decisiones de compra muy poco tienen que ver con las explicaciones racionales de adquirir uno u otro producto. Por ejemplo, puede llegar a pasar que los hijos o nietos determinen con su opinión si vale o no la pena adquirir un auto o camioneta, sólo porque cuente con un cargador para el teléfono en la parte donde ellos se sientan. Un porcentaje importante de compradores ponderan, ya que el cargador es un provocador de reunión familiar, aunque vayan callados en el trayecto; distraídos pero juntos.

Este mes de enero entregamos un reporte que tiene que ver con una universidad privada de nuestro país, una institución de gran reputación donde se ofrecía un producto innovador a los diferentes segmentos de personas especializados en ciertas ramas industriales, el producto encantó, la intención de compra superó la media de la categoría y todos los indicadores hablaban de que el producto era sexy y tenía beneficios claros, incluso el valor económico del programa estaba dentro de las posibilidades y aceptación del mercado, todo indicaba que sería un gran éxito hasta que llegamos al momento de la ocasión de consumo: los sujetos de investigación no muestran interés en adquirir un producto que interfiera con el tiempo que dedican a su familia. La buena noticia es que se evaluó antes de ser lanzado y se evitó un fracaso comercial. Los datos revelaron que no están dispuestos a invertir su dinero en algo atractivo, innovador e incluso con la consciencia de que ese producto tiene una alta probabilidad en su propia percepción de que sus ingresos podrían aumentar.

Es sabido que la tasa de matrimonios es descendente en México sin embargo eso no significa que las personas jóvenes no estén interesadas en formar una familia, ya que gracias al Instituto de Investigaciones Sociales sabemos que al menos el 50% de las familias en México son tradicionales y la otra mitad son emergentes, incluidos los padres solteros, las madres solteras, las familias extendidas entre otros. El tema aquí no es el formato de familia, el punto central es que la disposición al sacrificio del tiempo familiar cada vez tiene más valor, incluso que el estatus o el propio dinero. Si ofreces un producto que implique consumir tiempo de la familia, piénsalo dos veces antes de lanzarlo, ya que además de tus competidores te enfrentarás a esta gran fricción: mi tiempo con mi familia.

