Home Run Derby con cambios, pero con los mejores cañoneros

En la Major League Baseball (MLB) también las reglas cambian. De manera que quienes disfrutamos del Home Run Derby, que sin duda es un atractivo extra al All-Star Game que se celebra año con año a mitad de temporada de la Gran Carpa, debemos acusar recibo de enterados de que esta vez el Festival de Jonrones lucirá ligeramente diferente a lo que hemos visto en los últimos años.

Esta espectacular competencia ha cambiado sus reglas antes de la fiesta del 2024, programada para este lunes 15 de julio en el Globe Life Field de Arlington, y estas son las modificaciones según publica la MLB en su página oficial.

El estilo de "eliminación directa" no comienza hasta las semifinales

El año pasado, todo el Derby fue un torneo de eliminación simple con ocho participantes en tres rondas. El cabeza de serie número 1 se enfrentaba al cabeza de serie número 8 en la primera vuelta, el número 2 al número 7, y así sucesivamente, con las posiciones determinadas por la cantidad de jonrones que cada jugador había bateado hasta ese momento en la temporada regular. Como tal, toda la competencia fue en estilo "uno contra uno", y cualquier jugador necesitaba ganar tres enfrentamientos individuales separados para ganar el título.

Este año, todavía hay un elemento de enfrentamientos uno a uno, pero eso no entrará en juego, sino hasta las semifinales. La primera ronda ahora no tendrá posiciones predeterminadas, y consistirá en los ocho bateadores compitiendo todos juntos, con los cuatro mejores avanzando a semifinales. En ese punto, el formato cambiará a número 1 contra número 4 y número 2 contra número 3, pero esas posiciones se determinarán únicamente por la cantidad de vuelacercas que cada jugador batee en la vuelta inicial, sin tener en cuenta el rendimiento de la temporada regular.

En caso de empate, en el que varios jugadores hayan bateado el mismo número de cuadrangulares en la primera ronda, el desempate se decidirá por el jonrón más largo bateado en esa ronda.

Ahora hay un límite de lanzamientos

El año pasado, no había un número máximo formal de pitcheos que un bateador podía ver durante una ronda. Era necesario que un oficial notificara al lanzador cuándo podía hacer el siguiente lanzamiento al bateador, basado en si estaba claro que la bola bateada con anterioridad resultaría o no en un bambinazo. Pero más allá de obtener esa aprobación del oficial, no había nada que impidiera que el pitcher de práctica lanzara tan rápido como quisiera.

Este año, eso ya no será así. Las dos primeras rondas seguirán siendo de tres minutos, y la fase final seguirá siendo de dos minutos, como era el caso antes del 2024. Pero ahora, también hay un número máximo de envíos que cada bateador puede ver en cada ronda. La primera vuelta y las semifinales concluirán cuando se cumplan tres minutos, o cuando se alcancen 40 lanzamientos, lo que ocurra primero (excluyendo el período de bonificación, que se explicará a continuación). Del mismo modo, la final concluirá cuando se cumplan dos minutos, o cuando se alcancen 27 pitcheos, lo que ocurra primero, excluyendo el período de bonificación.

Los pitcheos de bonificación ya no tienen un cronómetro

El año pasado, se concedían automáticamente 30 segundos adicionales a cada bateador al final de cada período reglamentario. Además, un cañonero podía ganar 30 segundos adicionales de tiempo de bonificación – sumando 60 segundos de bono en total – si bateaba dos vuelacercas de al menos 440 pies durante el período reglamentario.

Este año, los lanzamientos de bonificación son diferentes tanto en términos de cómo se adquieren como en cuánto dura el período adicional. En lugar de obtener 30 segundos extra automáticamente, cada jugador ahora obtiene lanzamientos de bonificación hasta que registre tres outs dentro de ese período de bonificación. Además, si un jugador batea un cuadrangular de al menos 425 pies dentro del período de bonificación, entonces dicho lapso se extiende hasta que el jugador haga su cuarto out en ese período. Pero batear jonrones especialmente largos durante el período reglamentario ya no conducirá a un tiempo de bonificación adicional.

En resumen, el Derby se verá ligeramente diferente. Pero veremos a los mejores cañoneros de las Grandes Ligas y del mundo.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1