Hasta encontrarles

Pasaron 17 días desde que Paula desapareció y fue localizada en la Ciudad de México. La fotografía de la joven de 16 años se hizo viral en diversas plataformas digitales, apenas se activó la Alerta Amber (por ser menor de 18 años, ilocalizable y estar en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal).

En Jalisco hay más de 15 mil personas desaparecidas o no localizadas: hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. 15 mil historias de familias que han pasado días y años buscándolos, noches sin dormir, de angustia, de miedo y desesperación. Un último abrazo que no se dio, a alguien que no regresó. Algo que no podría desearle a nadie.

Paula grabó dos vídeos y volvió un día después de que estos se hicieron públicos, a través de redes sociales; en el primero, decía que se fue por su propio pie y que no estaba siendo manipulada; en el segundo, adelantó que tomaría pronto la mejor decisión. Y regresó.

Ambos vídeos nunca significaron que la joven estuviera bien. Se presume que estaba con el profesor de ajedrez Otto Zucker Cienfuegos o Miguel Ángel Benítez López, un tipo de 32 años, con dos identidades (pésima señal). Un tipo que le dobla la edad; Paula, una menor, que estaba en peligro. Por fortuna, ya fue localizada.

Paula desapareció el 29 de noviembre. Las redes de apoyo: familia, amistades de las amistades y asociaciones son invaluables. Compartir y replicar la información de personas desaparecidas es vital. El tiempo es crucial. Hoy es una menor de edad localizada, faltan miles más por encontrar.

“Cada spot, cada RT, cada post, cada acción individual y colectiva permitió formar esta ola de búsqueda que involucró a decenas de miles de personas y llegó a millones de ciudadanos”, escribió ayer en Twitter el periodista Diego Petersen.

“Sin cada uno de ustedes esto no habría sido posible. Junto con el agradecimiento infinito a las autoridades y ciudadanos, la petición: no dejemos de buscar a todas y todos. Cada desaparecido es una herida y una tarea por concluir. Sigamos buscando”.

Jalisco está entre las primeras entidades con mayor cantidad de personas desaparecidas, con miles de familias, de madres y padres, que en la desesperación, el dolor y la angustia se han visto obligadas a convertirse en “expertas” en localizar fosas; y encima pueden pasar meses para que les digan si el cuerpo o los restos que encontraron son los de su familiar.

Paula regresó, fue localizada y su familia sabe dónde está. Aún nos faltan más.