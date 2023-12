Halcón, paloma o búho y otros temas de tasas y el Banco de México

El Banco de México empezó a subir las tasas de interés en junio de 2021. No queremos ser halcón ni paloma, sino búho, porque nuestra posición es de vigilancia, dijo Alejandro Díaz de León, entonces gobernador del Banco de México. En ese momento, la decisión del banco central fue llevar las tasas de 4.00 a 4.25 puntos. Con este movimiento, se anticipó nueve meses a las alzas que haría la Reserva Federal, a partir de marzo de 2022. Ellos tenían tasa cero cuando empezó su cabalgata alcista. Ahora están en 5.25.

¿Veremos al Banco de México anticiparse a los movimientos de la Fed en el 2024? La tasa de referencia del Banco de México está en 11.25, esto es 600 puntos base por encima de las del banco central de Estados Unidos. Por las minutas sabemos que algunos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico están a favor de empezar a bajar las tasas. Hay margen de maniobra, si consideramos la enorme diferencia respecto a las tasas de la Fed, pero hay otras variables a considerar. La inflación en México ha tenido un descenso importante, pero sigue lejos del 3% que es el objetivo del Banco Central.

Cerramos el año con una tasa real que es cercana a 7% anual, la mayor del siglo. Eso es bueno para los ahorradores, pero implica un costo muy alto para quien toma un crédito. Todo mundo sabe que las tasas tienen que bajar, pero nadie sabe en qué momento ocurrirá. Esto implica un dilema para el Banxico. Si deja las tasas en el cielo, complica la vida a mucho, incluyendo las finanzas públicas que están pagando más de 1 billón de pesos anuales de servicio de la deuda. Si baja las tasas muy pronto, la decisión puede interpretarse como un relajamiento o abandono del Banco de México de su objetivo de combatir la inflación. ¿Tendremos halcón, paloma o búho en el 2024?

La era de Victoria Rodríguez Ceja

Están a punto de cumplirse dos años con Victoria Rodríguez Ceja al frente del Banco de México. Han sido 24 meses de muchos retos, que han sido solventados bien por la banquera central. Hace año y medio hablábamos de una inflación que estaba en máximos de 20 años y en riesgo de romper la barrera del 10 por ciento. Ahora, nos preocupa que esté en 4.32%, en parte porque nos hemos vuelto muy exigentes. Vamos bien, pero en estos tiempos no podemos estar seguros de que lo peor ya pasó. El Banco de México ha hecho la “chamba”, hasta ahora. En materia de tasas de interés no ha tomado riesgos y ha seguido los pasos de la Reserva Federal. ¿Cómo le ha hecho Victoria Rodríguez Ceja para mantener la autonomía frente a un Presidente al que no le gustan las autonomías? Ése es uno de los secretos mejor guardados entre el Banco de México y Palacio Nacional. Una de tantas cosas que no sabremos de la boca de la gobernadora. Ella es muy discreta.

Récord de ganancias para los bancos

Tener tasas de interés por las nubes trae buenas noticias para los ahorradores, que pueden recibir tasas positivas de los bancos o en instrumentos como los Cetes directos, que han pagado en el año más de 11% anual (menos impuestos). Los altos costos del dinero traen también excelentes oportunidades para la banca, que ha logrado ganancias récord en los últimos dos años.

En 2022 todos los bancos que operan en México ganaron 236,000 millones de pesos. Nunca habían ganado tanto. Podemos poner como referencia en el 2019, antes de la pandemia, cuando sus ganancias fueron 163,000 millones de pesos. En el primer semestre del 2023 quedó claro que la banca mexicana se encamina a romper su récord. De enero a junio ganaron 138,615 millones de pesos.

Si no se han cansado de las cifras, van dos que pueden ser útiles para ver mejor la película. Los intereses pagados por los bancos a los ahorradores pasaron de 214,000 millones de pesos en el primer semestre del 2022 a 409,000 millones en el mismo periodo de 2023. Los intereses que cobraron los bancos a sus clientes en el primer semestre del 2022 fueron 515,000 millones de pesos. Entre enero y junio del 2023 llegaron a 768,000 millones. Si de algo sirve los porcentajes, los intereses pagados por la banca crecieron más que los intereses que cobraron, 91 a 49 por ciento.

Las altas tasas de interés son excelentes noticias para los bancos que saben hacer su trabajo, pero no son garantía de negocio para todos. Hay seis bancos que registran pérdidas. La lista la encabeza ABC que perdió 50 millones de pesos mensuales en promedio en el primer semestre del 2023.

