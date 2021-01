Hagamos, un omelette de reciclados

En una entrevista con la Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos, cuando estaban aún en búsqueda del registro, dijo que el partido que estaban formando no era, como se decía, una extensión del grupo Universidad, sino un partido de jóvenes para jóvenes. No había por qué dudar de su palabra, le deseamos que así fuera aunque le dijimos que le creeríamos cuando aparecieran las listas de candidatos del partido que, sospechábamos, estarían invadidas del grupo político universitario y que las de pluris serían sin duda para los mismos operadores políticos de siempre. No sabemos aún quién estará en los sitios uno y dos de la lista de plurinominales para el Congreso del Estado, pero a juzgar por la precandidaturas a las alcaldías y diputaciones ya conocidas, los jóvenes seguirán con el honroso papel de conseguir antes firmas y ahora votos. Nada más.

En un arranque de sinceridad involuntaria Edgar Larios Barón, uno de los precandidatos a la alcaldía de Zapotlán el Grande, dijo en un video que “Hagamos es un partido nuevo, es de la UdeG”. Se agradece que el precandidato salga a la palestra sin máscaras, sin tratar de buscar eufemismos para lo que es obvio desde un inicio, que ante la debacle del PRD el grupo universitario busca tener una fuerza política propia para tener representación política que le permita mantener el control de la Universidad. Podemos discutir si es legítimo o no que el grupo que controla el segundo y tercer presupuesto del Estado (la Universidad y los Hospitales Civiles) tenga ahora un presupuesto público para hacer política a través de un partido. Lo cierto es que nada hay de ilegal en ello ni norma alguna que se lo prohíba. Los Leones Negros, nos guste o no, eso es lo de menos, están jugando con las reglas del juego.

Lo que resulta decepcionante es el reciclaje de los mismos personajes políticos: un nuevo partido para las mismas caras. En Guadalajara están postulando a quien es sin duda una de las mejores cartas del grupo UdeG, Mara Robles, pero que viene de ser diputada nada menos que por MC; en Tonalá a Juan Carlos Villareal, otro diputado, este federal, también de MC; Abril Alcalá Padilla, quien cambia de partido cada vez que así lo requiere el grupo, competirá contra con José de Jesús Becerra, líder del sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad por la candidatura del distrito VIII; otra diputada federal perredista, Mónica Almeida competirá por el distrito XVIII. Enrique Velázquez, actual líder de la bancada perredista en el congreso local, donde literalmente se manda solo, buscará la candidatura de Hagamos por el distrito IV, por citar sólo algunos.

Nada nuevo bajo el sol, el sol perredista en el Estado que se apaga eclipsado por Hagamos, un partido que resultó todo un omelette de reciclados.

