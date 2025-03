Hacia una estrategia comercial

Las guerras arancelarias tienden a crear más problemas de los que solucionan. Altas tasas inflacionarias, derrumbamiento de las bolsas de valores, caída de la confianza de inversionistas, para citar sólo algunos. De esto parece estar dándose cuenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya van dos veces que se retracta de imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá. En esta última ocasión, como resultado de una reunión del equipo comercial de Trump con las principales empresas automotrices, el magnate decidió que no era una buena idea continuar con la imposición de aranceles. Aunque esta retractación, en principio, engloba a todas las mercancías que México exporta a Estados Unidos, hay duda de si importantes productos mexicanos, como el aguacate, estarán libres de aranceles.

Por ahora, la guerra arancelaria de Trump en el mundo se encuentra fundamentalmente en el terreno de la retórica. A pesar de esto ya vimos que él está tensando la liga al máximo. Si leemos su libro The Art of the Deal, sabremos que esto es parte de su forma de negociar. Lo que no sabemos exactamente es qué es lo que quiere respecto a México y respecto al mundo.

La siguiente fecha importante es el 12 de marzo, cuando se pongan en efecto los aranceles del Gobierno de Estados Unidos a todo país que quiera exportar acero y aluminio a su mercado, incluyendo sus derivados. No sabemos si finalmente los impondrá o si, como lo ha hecho antes, cambiará de opinión en el último momento. Lo que sí sabemos es que China y México serían los dos países que más pérdidas tendrían, de acuerdo con la empresa consultora Simon Everett. Parece que, por ahora, México podría librar esto.

Parece ser el caso de que, en materia comercial bilateral entre Estados Unidos y México, hay dos escenarios posibles en el corto y mediano plazo. En el primer escenario, el gobierno de Trump hace efectiva su amenaza y establece de facto una guerra arancelaria con México. Nuestro país no podría quedarse con los brazos cruzados si esta ofensiva es agresiva y tendría que recurrir a represalias comerciales en forma de aranceles. Si se llega a este caso extremo, esperemos que los aranceles se apliquen de manera inteligente en los Estados de la Unión Americana donde más podrían surtir efecto.

En el segundo escenario -que esperamos sea el que se concrete- el gobierno de Trump accede a una renegociación del T-MEC, al tiempo que no se lanza a una guerra arancelaria.

En este caso, sería prudente comenzar a idear una estrategia de negociación que tome en cuenta la opinión de varios sectores de la sociedad mexicana y no sólo al Gobierno en turno. Tendrían que ser académicos, empresarios, trabajadores, asociaciones civiles y los diferentes partidos en el Congreso los que discutan la nueva estrategia, a la luz de los rápidos cambios que están ocurriendo. El “problema Trump” es uno que nos incumbe a todos y, por lo tanto, uno en cuya solución todos debemos tener voz.