Hacia dónde va Morena

La masiva campaña de afiliación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que aspira a convertir en nuevos militantes a 10 millones de mexicanos, ha desatado una polémica interna y debate externo por la incorporación de algunos políticos de dudosa trayectoria pública y ética.

En ese afán de expandir la membresía han brotado casos de oportunismo para subirse al nuevo partido gobernante y, con ello, compartir las mieles del poder. Uno de estos casos fue el ofrecimiento del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, quien prometió afiliar a Morena hasta 2.5 millones de maestros de todo el país, confirmando el pragmatismo vulgar de este sindicato que siempre ha estado con el partido en turno en el poder.

El SNTE nació siendo parte del PRI, Elba Esther Gordillo lo acercó al PAN y ahora los actuales dirigentes no tienen empacho en vestirse de color guinda morenista. Todo sea para seguir manteniendo privilegios, prebendas y puestos públicos.

Pero quizá el caso que ha generado mayor controversia entre las nuevas afiliaciones a Morena es la del político veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien durante más de 20 años militó en el PAN, partido que lo postuló como candidato a senador por Veracruz. Yunes Márquez es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, un político que militó en el PRI y posteriormente se pasó al PAN. Yunes Márquez saltó a la fama como el senador que traicionó al PAN para darle su voto a Morena para alcanzar la mayoría calificada que le permitió a la coalición gobernante sacar adelante distintas reformas constitucionales, entre ellas la controvertida reforma al Poder Judicial.

Yunes Márquez volvió a ser noticia el pasado 18 de febrero cuando se afilió oficialmente a Morena, lo que desató la ira y el rechazo de políticos morenistas de Veracruz, incluida la actual gobernadora Rocío Nahle García, quien públicamente expresó su rechazo y pidió a la dirigencia nacional de Morena que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido no lo acepte como militante.

Y a través de su cuenta de Twitter, Nahle García señaló que el nuevo afiliado no comulga con los postulados del movimiento. Además, Nahle García anunció que en breve estaría “haciendo llegar formalmente la solicitud por escrito a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, con las pruebas correspondientes sobre la ‘carpeta azul’ donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”. El rechazo a la incorporación de Morena de Yunes Márquez fue respaldada por otros políticos veracruzanos, pero también por el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, quien manifestó su rechazo por la incorporación del ex panista Yunes, pero también del ex priista Alejandro Murat Hinojosa, quien fuera gobernador de Oaxaca por el PRI, y ahora es senador por Morena.

La lista de militantes que antes venían de otro partido y ahora se han trepado al partido gobernante es larguísima; basta recordar a Manuel Bartlett o al impresentable ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Pero el meollo de todo es hacia dónde se dirige Morena, cuyo fundador, Andrés Manuel López Obrador, postulaba que su partido se regía por el principio de la congruencia y el combate a la corrupción. Si estos principios en verdad fueran respetados por la dirigencia, ninguno de estos cuestionados políticos debería ser aceptado en ese partido. Pero eso no va a suceder porque, lejos ya de los primeros años de creación del partido, ahora ya en el poder, el principio rector de esta fuerza política no es llevar a cabo la “revolución de la conciencias” o llevar a cabo una cuarta transformación de la vida política nacional, sino permanecer en el poder y servirse de él, como hacen todos los partidos políticos que actúan en el sistema político vigente.

A pesar de su discurso y con independencia de su ideología, todos los partidos en el sistema liberal de democracia representativa terminan cooptados por grupos de interés que sirven a sus propios intereses y no a los de la mayoría de la militancia, y menos aún de la mayoría de la sociedad. Tarde o temprano este proceso ocurriría al interior de Morena y lo que vemos ahora es que ha ocurrido más temprano de lo que muchos esperaban.