Guadalupe, Reyes y accidentes

Empieza diciembre, época del año favorita para muchos, pero también de amargos recuerdos para otros. Las posadas, reuniones de fin de año de amigos, familia o entre compañeros de trabajo, nos hacen pasar un buen rato, divertirnos y celebrar en conjunto haber estado aquí un año más. El detalle es que casi siempre esas reuniones están acompañadas por el alcohol y como todos sabemos, esto nos hace más confidentes, seguros de nosotros mismos, desinhibidos. Estas son virtudes importantes en la vida laboral y social, principalmente cuando se busca pareja, pero al volante de un automóvil resulta una temeridad. Por esto diciembre es el mes con mayor número de accidentes de tránsito en México, como muestra, por ejemplo, una estadística del Instituto Mexicano del Transporte: en 2021, 11.5% de los accidentes totales se dieron en diciembre.

Para los que me leen desde fuera de México, es interesante aclarar que aquí se vive el informalmente llamado “Maratón Guadalupe-Reyes”, que empieza en el día de nuestra señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, y termina el día de reyes, el 6 de enero. La celebración religiosa de ambas fechas algo más fuerte en la capital que fuera de ella, pero las fiestas, conocidas como “posadas”, son adoptadas en los cuatro puntos cardinales y en ellas si hay algo que no puede faltar es el tequila, que debe ser abundante, claro. Todo estaría muy bien si muchos no insistieran en manejar sus autos a casa después de eso.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), conducir bajo el efecto de alcohol o drogas (legales o no) es la segunda mayor causa de accidente en el país, siendo la primera el exceso de velocidad y se sabe que el alcohol termina poniendo más peso en el pie derecho de los conductores de lo que sería prudente, por lo que esa estadística tiene sus matices.

Durante todo el año, los días de mayor frecuencia de accidentes de tránsito son fines de semana, principalmente los domingos, con 22.8% del total. El horario más común es entre las 6 de la tarde y medianoche. Los jóvenes, desafortunadamente, son las víctimas más frecuentes, siendo de 15 a 17 años el mayor número, seguido de 18 a 24 y de 0 a 13 años de edad.



Dónde es más peligroso y qué hacer

Claro que los accidentes viales no sólo ocurren en México, pero somos el séptimo lugar a escala global en ese tipo de percances y el tercero en América Latina, por debajo de Uruguay (número 1) y Colombia (número 2). Pero que en diciembre estos accidentes suban entre 30% y 40% más que el resto del año, habla de estado de fiesta que vive el mexicano a cada fin de año. En Estados Unidos, por ejemplo, los meses de mayor incidencia de accidentes son julio, agosto y septiembre. En ese orden. En el Reino Unido esto se da entre julio y agosto, con octubre en tercer lugar.

Dentro del país y de acuerdo con el Inegi y en números publicados por el sitio Ahorra Seguros, Nuevo León es el Estado que lleva la delantera en accidentes viales y por amplio margen. Su número durante 2022 (76 mil) es cerca de tres veces mayor que el segundo lugar, que es Chihuahua (25 mil), seguidos por Sonora, Estado de México y Michoacán. No quiero pensar en el riesgo que habrá si Tigres y Monterrey llegan a la final del campeonato de futbol este año.

Obviamente la forma de evitar ser parte de esa estadística de accidentados, es manejar con precaución, no manejar si tomaste alcohol, preferir un servicio de taxis si sabes que vas a ir a un lugar donde vas a tomar, etcétera. Pero leer esto es como escuchar que hagamos dieta y ejercicio, todos sabemos que es lo debido pero nadie queremos hacerlo. Desafortunadamente no hay fórmula mágica y si queremos insistir en ir más rápido de lo debido, en tomar ese tequila que tanto nos gusta aun sabiendo que hay que manejar de regreso, ojalá al menos lo hagamos de día y entre semana, donde la posibilidad de accidentes, en México, es menor. Sin embargo, lo ideal es estar conscientes de que podemos perder la vida, quitársela a alguien o, en algunos puede ser aún más doloroso: quedar inmóviles el resto de nuestras vidas. Así que, mejor cuidarse en el Guadalupe-Reyes, para poder disfrutar el “vale-madres”, el maratón que empieza en San Valentín y termina el día de las mamás.