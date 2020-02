Guadalajara y Sevilla, ciudades hermanas

El programa de Ciudades Hermanas se creó a fines de los años cincuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el impulso de la ONU con el respaldo del gobierno del Presidente Eisenhower. El propósito fue generar vínculos de amistad entre personas de diferentes regiones del mundo que favorecieran la prosperidad y la paz a partir de un intercambio cultural, económico, educativo y social.

En ese contexto Guadalajara ha celebrado convenios de hermanamiento con un buen numero de ciudades. La primera, Downey, California, después vinieron: San Antonio, Texas; Lima, Perú; Santo Domingo, República Dominicana; Portland, Óregon; Caracas, Venezuela; Kioto, Japón; Curitiba, Brasil, y otras muchas. Sin embargo, una por encima de todas es con la que nuestros lazos han sido más fuertes: Sevilla, España.

Fue el 12 de octubre de 1964 cuando, en primera instancia, se hermanaron la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y la Cámara de Comercio de Guadalajara. En 1978, en ceremonia celebrada en la capital de Andalucía, se concretó el hermanamiento entre Guadalajara y Sevilla.

Actores centrales de estos acontecimientos fueron Don Enrique Varela Vázquez -de feliz memoria-, a la sazón Director General de la Cámara de Comercio de Guadalajara y Don Miguel Sánchez Montes de Oca, a quien el pasado 30 de enero le fue entregada la Medalla al Mérito por la Cámara de Comercio de Sevilla por sus inestimables servicios como impulsor de las relaciones con Iberoamérica. Reconocimiento que celebramos por los enormes merecimientos que a lo largo de una vida ha hecho para estrechar los vínculos entre Guadalajara y Sevilla.

Ellos trabajaron para lograr que ambas ciudades lograran su hermanamiento.

Guadalajara y Sevilla se parecen mucho, aun cuando nuestra ciudad no es cruzada por un río como el Guadalquivir y Sevilla no tiene, como nosotros, ese maravilloso accidente geográfico que es la barranca. Sin embargo, en ambas se respira, bajo un cielo azul, una atmósfera de transparencia, de sensualidad; sus calles son aromadas por los azahares y sus gentes son abiertas y dispuestas a la comunicación, su vocación entre agrícola y comercial nos hacen muy parecidos. Además, no se nos olvide que a la fundación de nuestra ciudad concurrieron 13 andaluces, entre ellos Juan Sánchez de Olea, marido de Beatriz Hernández .

¿Quién es Don Miguel Sánchez Montes de Oca?

Abogado, sociólogo, psicólogo, filósofo, catedrático, su verdadera vocación es la enseñanza. Ama la docencia y su espacio natural lo encuentra entre la academia y la promoción económica. Ha sido formador de cuadros empresariales. También ha impulsado iniciativas culturales, políticas, educativas y sociales.

Miguel es hombre de dos mundos: España y América. Aunque nació en San Fernando, Cádiz, y ha pasado toda su vida en Sevilla, es tapatío por decisión propia.

Siempre mirando al futuro ha hecho de la amistad un credo, ‘‘amigos, para compartir la vida, sueños, ilusiones, deseos, experiencias, y fracasos.

Para escuchar con el corazón y comprender los sufrimientos y gozos, para tocar la piel, para acariciar el rostro, para abrazar el cuerpo, para llenar de contenido ese maravilloso milagro que es la propia vida”.

¡Enhorabuena, Miguel! Te queremos.