Gran Premio de Estados Unidos

Ridículo

La decisión tomada ayer por parte de los comisarios en contra de Max Verstappen me parece la gota que derramó el vaso en cuanto a interferencia por parte de la autoridad a la competencia en pista. Me parece increíble que después de hacer una carrera impecable, arriesgada y entretenida, una decisión unilateral le cuesta el podio al holandés. La reacción de Max al declarar este tipo de decisiones estúpidas y riesgosas para el deporte me parece razonable. Desde el viernes y durante la carrera, fueron varios los pilotos que utilizaron ese asfalto extra pero ninguno fue penado. Como pilotos creo que siempre existirá ese instinto en buscar la línea más rápida alrededor de una pista y una simple franja blanca en el asfalto no es suficiente para limitar a los pilotos. Una de las personalidades más emblemáticas del circo, Niki Lauda, compartió los sentimientos de Verstappen al declarar que si quisieran que un piloto no busque el límite con la superficie disponible tendrían que montar un muro para detenerlos. Es una pena lo acontecido ayer, sin embargo con el apoyo de prácticamente toda la parrilla y escuderías podríamos empezar a ver cambios en el reglamento.

Soberbio

Lewis Hamilton tuvo una mala arrancada ayer en donde Sebastian Vettel pudo adelantarlo antes de la primera curva y muchos pensamos que seríamos testigos de una batalla no sólo por la victoria, sino también psicológica, pero el británico pronto encontró la temperatura ideal en sus neumáticos y sin mucha defensa por parte de Vettel retomó el liderato que sólo prestaría cuando cumplió su parada en los fosos. Lewis nos ha acostumbrado últimamente a carreras perfectas y en Austin no decepcionó dominando, la competencia con completa serenidad. Mercedes ya conquistó su cuarto campeonato mundial de constructores al hilo y me parece que el resto de la temporada será puro trámite para adjudicarse el de pilotos, la pregunta es cuándo y dónde. Aunque me decepciona el prematuro fin a una temporada que pudo haber regalado mucha más acción a los aficionados, procuro permanecer optimista y creo que será en una semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde Hamilton se convierta en tetracampeón del mundo. Lewis ha competido una temporada perfecta, consciente que debía sumar puntos donde no fuese competitivo y dominante cuando Mercedes marcaba el ritmo.

Costoso

Una mala largada de “Checo”, mucho tiempo detrás de Felipe Massa y las recurrentes órdenes dentro de Force India, le prohibieron al tapatío una mejor posición en Texas. Aunque la misión era conseguir puntos y se logró con el octavo puesto, tengo que admitir que este fin de semana me dejó con un amargo sabor de boca. Sergio no logró encontrar la puesta a punto de su monoplaza y repetidamente durante las prácticas, e inclusive la clasificación, estuvo tratando de alcanzar a su compañero de equipo. Como lo compartí en este espacio hace un par de semanas, la competencia dentro de Force India ahora se decide el sábado por la tarde. Sergio en séptimo lugar conserva una ventaja de trece puntos dentro del campeonato mundial de pilotos y la meta de llegar a los 100 puntos sigue siendo factible, por lo que creo que el mexicano seguirá luchando lo que resta de la temporada y en especial frente a sus compatriotas en una semana, pero Sergio tiene que entender que su capacidad en carrera para administrar neumáticos y mantenerse fuera de problemas no van a ser suficientes bajo las nuevas reglas dentro de los fosos rosas.

Anhelado

Toro Rosso mantiene en secreto su alineación para el próximo año y con rumores creciendo sobre la contratación de Kubica en Williams sus asientos ganan popularidad. Daniil Kvyat regresó de sus vacaciones obligadas para sumar puntos para la escudería, en una carrera discreta y sin problemas cumplió, insinuando que ha aprendido la lección y que realmente quiere permanecer en la organización. Creo que el piloto ruso tiene el talento para merecer su lugar dentro de la élite del automovilismo mundial si tan sólo despejara su mente de las frustraciones pasadas y se concentra en entregar los resultados que necesita su escudería. Por otro lado, la escudería italiana debutó a dos pilotos en poco menos de un mes, Pierre Gasly en Malasia y Brendon Hartley en Austin. Pierre es un piloto con mucha experiencia en monoplazas contemporáneos y miembro de la escuela de pilotos de Red Bull desde hace muchos años. El francés no pudo competir en los Estados Unidos por un compromiso previo en la Súper Fórmula japonesa donde podría haber conquistado el título pero para su mala suerte la competencia fue cancelada por motivos meteorológicos, perdiendo la corona por tan solo medio punto. Creo que Pierre tendría que ser el piloto que se abroche los cinturones en 2018; cuenta con la experiencia y credenciales para competir y la madurez para entender que en Toro Rosso los puntos son victorias y de hacerlo con regularidad te puede catapultar a Red Bull.