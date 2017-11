Como antes compartí en estas líneas, la escalera automovilística que opera en los Estados Unidos, en donde triunfando en tu categoría te garantizan un espacio en el escalón siguiente, ahora pilotos que han triunfado en categorías importantes en Europa hacen un llamado a la Federación para garantizar una escalinata en el deporte que garantice su lugar en la máxima categoría.

Aunque entiendo el argumento de Fabio Leimer, quien se llevó la corona de la GP2 y sin opción en ningún equipo de Fórmula Uno, ahora compite en VLN. Leimer propone que el campeón de la recién bautizada F2 tenga asegurado un lugar dentro de la parrilla del máximo circuito, posición que puede ser merecida pero difícilmente realidad. Los equipos de la Fórmula Uno dependen mucho de los recursos provenientes de los patrocinadores y en muchos casos, desgraciadamente por pilotos que ya sea por fortuna personal o apoyo internacional, se adjudican los asientos disponibles.

Es una realidad que para estar compitiendo en F2 ya se tuvo que hacer una importante inversión en la carrera de un piloto, y puede ser que sin el último escalón esclarecido, parezca un desperdicio de dinero competir en la categoría, pero también creo que la plataforma puede ayudar mucho a un piloto en términos de exposición frente a las escuderías presentes en la Fórmula Uno y en la parte mental de un piloto.

Sin embargo, tengo que admitir que aunque la buena suerte está presente en todos los deportes, en el automovilismo necesitas estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. No es un secreto que exista talento en pilotos que por cualquier circunstancia no llegaron a la cima y es un hecho que han llegado personajes que no tenían merecido su lugar en el campeonato, pero así ha sido el deporte motor desde que nació.

La escalinata garantizada no suena mal en teoría y ha funcionado en Estados Unidos, sin embargo, el último escalón no te asegura un asiento en el serial Indy, sólo una prueba. ¿Por qué no premiar a la juventud que ya hizo el esfuerzo con pruebas garantizadas los viernes durante las prácticas libres?

La Fórmula Uno no cambiará drásticamente para el próximo año, salvo la integración del Halo, no hay aparentes cambios en motor o aerodinámicos, pero con el nuevo reglamento por implementarse en 2021, se puede integrar una escalera bien diseñada y ejecutada de tal forma que sea claro el camino a la máxima categoría.

Preguntas y comentarios @desdepista