El Director de Selecciones Nacionales de México, Jaime Ordiales, tiene la encomienda de presentar al presidente de la FMF, Yon de Luisa, la baraja de opciones de entrenadores candidatos a asumir el puesto que dejó vacante en la Selección mexicana, el argentino Gerardo Martino, tras la participación de México en el Mundial de Qatar.

No es la prensa, ni la votación popular, ni son los dueños de clubes, quienes elegirán al nuevo seleccionador nacional, por lo tanto, las campañas que orquestan algunos medios de comunicación o periodistas, candidateando a tal o cual técnico, no son la fórmula para la elección.

La labor de Jaime Ordiales fue primero definir el perfil de técnico ideal para la Selección Nacional y luego buscar a los candidatos que reúnen esas características.

Por el momento ya están sobre el escritorio del presidente de la FMF los nombres de al menos tres técnicos candidatos y ahora viene la fase de entrevistas y negociaciones para la elección final.

Los federativos mexicanos no tienen prisa en la elección del nuevo técnico de la Selección mexicana, pues quieren decidir al mejor, por lo tanto, es factible que elijan un entrenador interino para los próximos juegos del representativo nacional en la competencia de Concacaf denominada Nations League, programados para el 23 de marzo contra Surinam y el 26 ante Jamaica.

En las propuestas de técnico para la Selección no hay preferencia por la nacionalidad, sino por la capacidad, puede ser un seleccionador mexicano o extranjero, puede estar en activo o sin club, de tal suerte que en la órbita de candidatos que más se acercan al perfil propuesto para dirigir a la Selección están, Guillermo Almada, Marcelo Bielsa, Matías Almeyda y algunos más.

Las tendencias en los medios que piden un técnico mexicano son infundadas, las votaciones de prensa o del clamor popular que candidatean a Miguel Herrera, Jaime Lozano, Ignacio Ambriz, Hugo Sánchez, etc., no son más que el gusto de quienes proponen el debate, lo cierto es que todos estos nombres no encajan en un mismo perfil, de ahí la incongruencia de las campañas de los medios.

Un problema que enfrenta el presidente de la FMF, Yon de Luisa, en la elección del técnico de la Selección, es el golpeteo que está recibiendo por parte de un grupo de personajes ajenos al organigrama de la Selección, pero cercanos a Televisa, que pretenden elaborar un proyecto de Selección y colocar a su técnico favorito; en ese grupo están Ricardo Peláez y José Romano, quienes tienen nexos con el representante que llevó a varios dirigentes y técnicos de selecciones menores al anterior proceso y que pretenden nuevamente tener injerencia en la Selección Nacional.