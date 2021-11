• El significado de la palabra “Repechaje” según el Diccionario de la Lengua Española, se utiliza en el futbol como: “última oportunidad que se da a un equipo para que continúe en una competición”.

• En el futbol mexicano se instauró la modalidad del Repechaje en la Temporada 1991/1992, con la finalidad de dar oportunidad de ingresar a la Liguilla a equipos que hicieron los puntos suficientes para ubicarse entre los ocho mejores del torneo, pero que por mala fortuna quedaron sembrados en un grupo donde concluyeron en tercer lugar y no clasificaron en automático, porque el reglamento establecía ese derecho a los dos primeros lugares de cada grupo.

• El Repechaje en el futbol mexicano desapareció a partir del Torneo Apertura 2011, cuando se eliminaron los grupos por una sola Tabla General de posiciones, en la cual clasifican a la Liguilla los ocho primeros lugares, por lo tanto, no tiene caso la Reclasificación, en estricto apego de justicia a los mejores clubes.

• El retorno del Repechaje en la Liga MX apareció hace un año a raíz de la pandemia, en el Apertura 2020, cuando por una pésima idea de los dirigentes se buscó una taquilla adicional para los clubes colocados del lugar cinco al ocho, en lugar de la justicia deportiva, con tan mala fortuna que la Reclasificación de dicho torneo se jugó sin público por decisión de las autoridades de salud.

• El Repechaje del pasado Clausura 2021 se jugó con restricción en el número de aficionados en las tribunas, pero ya con ciertos ingresos para los clubes locales por concepto de taquilla.

En esta nueva oportunidad de Reclasificación del Apertura 2021 habrá más aficionados en los estadios, sin embargo, en estos torneos la Repesca no alude a la justicia deportiva, sino al negocio del futbol y pone en peligro la clasificación a la Liguilla de los clubes que por méritos deportivos quedaron en los lugares del quinto al octavo, para dar oportunidad a los mediocres que concluyeron del noveno lugar al duodécimo.

• Algo no menos importante de señalar es que participar en el Repechaje no significa entrar a la Liguilla, pues los clubes que pierden tienen en su palmarés el haber sido eliminados en “Fase Final” o “Repechaje”; pero no en Liguilla.

• Al respecto de la continuidad del Repechaje habrá que señalar que esta fórmula se repetirá al menos el siguiente torneo, pero por el bien del futbol y de la justicia deportiva, ojalá que los dirigentes caigan en razón y lo eliminen lo antes posible.