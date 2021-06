El Club de Futbol Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara está cerca de regresar a los primeros planos del futbol profesional con una franquicia en Liga de Expansión.

El vicerrector administrativo de la UAG, Juan Carlos Leaño, sostiene negociaciones con el propietario de la franquicia de Alebrijes de Oaxaca, Víctor Sánchez, con la intención de mudar a su equipo al Estadio 3 de Marzo de Zapopan.

Por el momento los tratos avanzan en forma conjunta con la Liga MX, instancia que debe autorizar el cambio de nombre y sede de Alebrijes.

Son muchos temas en lo económico y administrativo los que están resolviendo las directivas de Tecos y Alebrijes para poder firmar un convenio que satisfaga a ambas partes.

El dueño de Alebrijes buscó el cambio de sede de su equipo desde hace varios meses porque considera que en Oaxaca no existen las condiciones para lograr un ascenso.

A principios de año los dirigentes oaxaqueños pretendieron el cambio al puerto de Veracruz por considerar que es una plaza con futuro, pero el gobierno no les dio el aval debido a los adeudos que dejó la administración de Fidel Kuri con Tiburones Rojos.

Las autoridades propusieron la ciudad de Jalapa para el cambio, pero esta sede no satisfizo a Alebrijes por ser una plaza beisbolera y debido a ello se volteó la mirada a la Universidad Autónoma de Guadalajara.

La familia Leaño ve la posibilidad de tener un equipo en Liga de Expansión y por tal motivo se manifestó en sus redes sociales con un anuncio preventivo donde una cortina está develando el logotipo del 50 aniversario de Tecos Futbol Club con la frase: “Muy pronto…” en la cual se interpreta el festejo por la fundación del equipo de futbol Tecos, ocurrida el 5 de julio de 1971, con el regreso a la Liga MX.

Todo es cuestión de que se cierren las negociaciones y se haga el anuncio oficial por todas las partes en la Asamblea de Liga de Expansión a más tardar en dos semanas.

La siguiente temporada de Liga de Expansión podrá contar con cuatro clubes jaliscienses en caso de consumarse el ingreso de Tecos UAG, para darle realce a la competencia con Leones Negros, el Tapatío y el flamante campeón, Tepatitlán, que acaba de cerrar la continuidad del técnico, Francisco Ramírez, la cual harán oficial en breve.

La Liga de Expansión tendrá 18 equipos con el ascenso de Irapuato y la inclusión de la filial de Monterrey, que será dirigido por Aldo de Nigris.