- Por primera ocasión en lo que va del año, las Chivas no tendrán partido amistoso en Estados Unidos con motivo de una Fecha FIFA, pero no porque no quisieran, sino porque el duelo programado para el sábado 16 de noviembre contra el Sevilla de España, en el Cotton Bowl de Dallas, se canceló porque la empresa organizadora no cumplió con las condiciones pactadas.

Es primera vez que Chivas negocia con esta compañía que al parecer no tuvo la experiencia para organizar partidos amistosos, ni tampoco el dinero para cumplir con los anticipos y ante tal situación el Sevilla se negó a viajar a Norteamérica y motivó las cancelaciones, porque también se suspendió el amistoso entre Sevilla y Monterrey pactado para el 13 de noviembre en Houston, al igual que hace un mes fueron cancelados los juegos de Fecha FIFA del Sevilla contra Pumas en San José y contra el América en San Francisco.

Ante esta situación, las Chivas tendrán 15 días de espera después del sábado que enfrenten al Querétaro y antes de llegar a la última jornada contra el Veracruz el 23 de noviembre.

- La Liga MX es una ensalada a la hora de disputar las Liguillas en las diferentes categorías, por ejemplo, en Primera División es factor de desempate en fase final el gol de visitante, mientras que en Liga de Ascenso en caso de empate en el marcador global avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general.

Además, en el máximo circuito clasifican a Liguilla los mejores ocho de la tabla, en tanto que en el Ascenso MX clasifican los primeros siete y el líder va directo a Semifinales.

En la fase final del Torneo de Copa no procede la mejor ubicación en la tabla ni el gol de visitante, sino que en caso de empate en el marcador global se irán directamente a tiros desde el manchón penal para decidir al vencedor.

- Llegó la décima convocatoria de la Selección mexicana con el técnico Gerardo Martino.

En total el “Tata” ha llamado a 72 jugadores distintos en las 10 convocatorias.

De la nueva lista los elementos que más veces han sido convocados son Roberto Alvarado y Rodolfo Pizarro, con siete llamados cada uno.

Les siguen con seis convocatorias: Hugo González, Edson Álvarez, César Montes, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez y Jorge Sánchez.

Quienes tienen menos llamados son Sebastián Jurado, Cristian Calderón y Sebastián Córdova, con cuatro cada uno, e Hiram Mier con dos.