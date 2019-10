- La FMF informó que una vez cumplido el plazo para que aquellos jugadores que así lo decidieran pudieran presentar sus controversias ante el presidente de la Comisión de Resolución de Controversias en la ciudad de Veracruz, no se recibió ni una sola por parte de los integrantes del Club Veracruz.

- Por su parte, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, a su regreso en la Ciudad de México dijo que realizó una tercera visita a Veracruz donde se reunió con los jugadores para buscar una solución a la situación que se está presentando y aclaró que no puede ayudar a los jugadores porque no hay documentos que representen el adeudo, es decir que los futbolistas afectados no levantaron ninguna demanda por escrito ante la Comisión de Resolución de Controversias.

- Los jugadores del Veracruz tienen la promesa de su presidente, Fidel Kuri, de que les va a pagar, sin embargo, les debe los salarios desde que inició el torneo.

La gran pregunta es: ¿Por qué los jugadores no realizaron por escrito la denuncia correspondiente para recibir el apoyo de la Liga?

Hay varias respuestas, la primera es porque tienen dobles contratos y ante una controversia en la Liga les pagarían sólo el registrado ante la FMF que es mínimo, en muchos casos una quinta parte de la realidad.

La segunda es porque levantando la demanda ante la Comisión de Resolución de Controversias tardarían de aquí a fin de año en pagarles por los trámites de la arrendadora.

La tercera es porque confían en que Fidel Kuri les pague los dobles contratos a la brevedad.

- La posibilidad de no presentarse los jugadores al partido de la jornada 14 contra Tigres si su presidente no les paga tendría consecuencias para el club, porque está estipulado en el Reglamento de Competencia de la Liga que si un equipo no se presenta a jugar perderá el encuentro por marcador de 3-0 y si no hay una causa justificada, estará descendido a la Liga de Ascenso en la siguiente temporada.

- Es decir que el Veracruz seguiría en Primera División durante éste y el próximo torneo, aunque no se presente contra Tigres, pero sentenciaría su descenso desde ya, cosa que de todos modos parece ineludible.

- Pero lo más sensato sería que la FMF y la Liga MX en lugar de echarle la bronca a los futbolistas, solucionen el problema con el dueño del Veracruz y que les sirva de experiencia no volver a permitir que clubes descendidos permanezcan en Primera División mediante el pago de 120 millones de pesos.