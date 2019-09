- Para quienes vinculan al nuevo técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, con el promotor Carlos Hurtado, hay que aclarar que el “Flaco” Tena no está casado actualmente con ningún representante, sin embargo mantiene buena relación con el propio Hurtado y con otros tres representantes: Eduardo Hernández, Guillermo Lara y Gerardo Olvera.

Misma situación acontece con el auxiliar técnico de Tena, Salvador Reyes, quien cuando ha dirigido por su cuenta a clubes del máximo circuito y Liga de Ascenso sigue las mismas costumbres de Luis Fernando.

- Quizá la relación más estrecha de la directiva de Chivas en este momento con cualquier compañía promotora de técnicos y jugadores es con la empresa que preside el representante, Eduardo Hernández, ya que el director deportivo del Guadalajara, Mariano Varela, trabajó en esa promotora antes de volver a Chivas.

- En cuanto a la destitución de Tomás Boy hay que señalar que para la directiva de Chivas el miércoles transcurrió con la idea de mantener al “Jefe” hasta el Clásico, sin embargo por la tarde llegó el desencanto y fue hasta entrada la noche que decidieron cortar por lo sano y contratar a Luis Fernando Tena.

- Terminar la relación laboral con Tomás Boy no fue problema para la directiva de Chivas ni para el técnico, ya que en el contrato que ligó a ambas partes quedó estipulado que si Boy no lograba la mitad de los puntos diputados hasta la jornada 10 podía ser despedido sin cargo para Chivas y así sucedió. Chivas ha jugado 10 partidos y de un total de 30 puntos disputados el “Jefe” consiguió 11, no logró ni la mitad.

- Luis Fernando Tena es el técnico número 29 del Guadalajara desde que Jorge Vergara tomó al equipo en el Torneo Apertura 2002.

En estos 29 cambios de timonel han llegado a Chivas 23 técnicos diferentes incluyendo al “Flaco” Tena, ya que en su oportunidad seis de estos entrenadores han repetido en dos etapas.

Los entrenadores mexicanos son mayoría en la gestión de Jorge Vergara con 16 nacionales y siete extranjeros.

- Mañana se juega la edición 177 del Clásico Nacional.

Guadalajara y América están empatados en la historia total del Clásico en torneos de Liga y Liguillas con 60 victorias por bando y 56 empates; 228 goles del cuadro rojiblanco y 213 de Las Águilas.

En torneos cortos el América es mejor con 22 victorias por 20 de Chivas y 16 empates, pero el Guadalajara tiene más goles a favor con 62 por 56 de los capitalinos.