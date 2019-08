- El portero del América, Guillermo Ochoa, no sólo se acaba de convertir en el jugador mejor pagado de la Liga MX sino en el de mayor sueldo en la historia del futbol mexicano.

El popular portero ganará alrededor de 90 millones de pesos por temporada en un contrato por tres años con Las Águilas.

Esta cifra la ronda pero no la alcanza el atacante de Tigres, André-Pierre Gignac, quien es el segundo mejor pagado en México; pero con una diferencia, el francés llegó gratis a Tigres y su ficha se la pagaron diferida en su salario, razón por la cual suma casi 80 millones de pesos mensuales.

Al América no le costó demasiado adquirir a Guillermo Ochoa, pues tan sólo pagó un millón de euros al Standard de Lieja.

- A pesar de que Guillermo Ochoa mantenía en trámite su pasaporte comunitario europeo, esto no fue impedimento para regresar al América, ya que de poco le serviría obtener la visa de comunitario dado que las ofertas para continuar en el Viejo Continente no eran de clubes importantes ni tampoco atractivas en lo económico, mientras que la oferta millonaria del conjunto de Coapa le permitirá no volver a pensar en Europa, pues cuando concluya el convenio de tres años con Las Águilas en 2022, tendrá 37 años de edad y estará pensando en el retiro después del Mundial de Qatar.

El pretexto que se rumoró acerca de que la esposa de Ochoa no quería venir a México no era tal, pues ella es mexicana nacida en Guadalajara, al igual que Ochoa y se conocieron en la Ciudad de México desde antes de partir a Europa.

- El Cruz Azul sigue gastando mucho dinero en refuerzos que poco le han significado en buenos resultados deportivos.

En total La Máquina ha gastado alrededor de 75 millones de dólares en las dos últimas temporadas y el título no llega.

Su flamante adquisición, el volante ecuatoriano, Brayan Angulo, costó seis millones de dólares.

El problema de Cruz Azul es que su técnico, Pedro Caixinha, siempre juega igual, no le mueve nada al esquema táctico y cuando los rivales como Querétaro lo estudian terminan por exhibirlo.

A pesar del mal inicio de torneo la directiva cementera no contempla el cese de Caixinha, porque además están advertidos por el propio estratega que si lo quieren correr le tienen que pagar el contrato completo al cual le resta un año todavía.

Algo curioso en Cruz Azul es que el director del departamento de inteligencia deportiva del club es el hijo de Ricardo Peláez.