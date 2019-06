• La Reunión Anual del Futbol mexicano se llevará a cabo de lunes a miércoles la próxima semana en Cancún, donde ya no habrá Draft, pero los dirigentes se podrán encontrar para convivir y negociar jugadores.

• El segundo refuerzo de Chivas es Oswaldo Alanís, pero podrá ser anunciado oficialmente hasta después del próximo sábado, siempre y cuando el Oviedo no participe en la promoción por el ascenso de la Segunda División de España, ya que en ese caso su estadía en el Viejo Continente podría prolongarse hasta dos semanas más.

Es decir que Alanís primero debe desvincularse del Oviedo, luego afinar algunos detalles pendientes con la directiva de Chivas y hasta después firmará su contrato.

• El tercer refuerzo de Chivas será Antonio “Pollo” Briseño, pero podría postergarse su contratación todo el mes, ya que primero debe concluir su compromiso con el Feirense de Portugal, club con el que terminará su relación laboral a más tardar el último de junio y aunque Briseño no seguirá más en el futbol portugués debe cumplir los tiempos.

Mientras tanto el “Pollo” Briseño vacaciona en nuestro país y entrena por su cuenta a la espera de poder firmar su contrato.

• Resultó extraño que de la noche a la mañana los 15 clubes que competirán la próxima temporada en Liga de Ascenso resultaron certificados para ascender.

Lo que realmente sucedió es que al menos cuatro clubes que no tenían la certificación amenazaron con no participar el próximo torneo si no les otorgaban el derecho de ascenso, situación apremiante ante la cual la Liga MX tuvo que doblar las manos y certificó a todos los clubes, ya que en caso contrario el siguiente torneo se habría tenido que jugar con 10 equipos o menos, incluso, aceptaron al campeón de Liga Premier, Loros de Colima, al cual le habían negado el derecho.

• La condición que puso la Liga MX a los clubes de Liga de Ascenso que no cubren con los requisitos para subir a Primera División es que a la brevedad solventen la situación para que llegado el momento si resultan campeones no les nieguen el ascenso.

Con la certificación a los 15 clubes de Ascenso MX se da por descontado que al término de la siguiente temporada se completarán los 20 equipos en Primera División y será la última oportunidad para que el equipo colero de la tabla de cocientes pague 120 millones de pesos para permanecer en el máximo circuito.