-El personal de Orlegi Sports que entrevistó a los empleados de Atlas FC la semana pasada ya terminó su investigación de campo en las diversas instalaciones de los rojinegros y llevó su reporte a las altas esferas de la organización para que elaboren la propuesta definitiva conforme a la sociedad que pretenden realizar ambas instituciones.

Solamente un ejecutivo de Grupo Orlegi permaneció en Guadalajara el fin de semana, los otros cuatro representantes regresaron a su lugar de origen a presentar el informe.

Esta semana a más tardar debe quedar definido este asunto porque el próximo lunes 20 de mayo durante la asamblea de dueños, será presentada la nueva sociedad que formarán Grupo Salinas y Grupo Orlegi para el manejo del Atlas.

-No debe sorprender al equipo Loros de la Universidad de Colima, campeón de Liga Premier Serie A, que no esté certificado para subir a la Liga de Ascenso, ya que fue informado a su debido tiempo que no cumplió con el cuaderno de cargos para alcanzar la certificación.

-Hay que recordar que no es la Federación Mexicana de Futbol ni la Liga MX la que concede la certificación a los clubes de las diversas divisiones, sino una empresa ajena a estos organismos del futbol mexicano.

La empresa de servicios profesionales especializada en consultorías y auditorías, contratada por la FMF y la Liga MX para certificar a los clubes, es la prestigiada firma internacional, Ernst & Young.

-El campeón de Liga Premier, Loros de Colima, cumplió con todos los requisitos del cuaderno de cargos excepto en un rubro.

Este club tiene un magnífico estadio con capacidad para 16 mil espectadores, todo embutacado, con la mejor cancha de la Liga Premier, excelentes vestidores y estacionamiento apropiado, es decir, cubre los requisitos deportivos y jurídicos, pero en el tema fiscal no aprobó la norma impuesta por la Liga.

Nadie duda de la procedencia lícita de los recursos económicos de su propietario, Jimmy Goldsmith, pero para los auditores este fue el tema que impidió darle la certificación, pues le hizo falta ordenar fiscalmente sus finanzas.

Sin duda alguna conociendo el motivo tratará de subsanar el problema para que no se repita en el futuro.

-Ningún club de Liga Premier completó el libro de cargos, por ejemplo, el propietario del Irapuato, Jorge Rocha, no cumplió en tiempo y forma con el compromiso, en tanto que el equipo de Tepatitlán no cumple con ninguno de los requisitos, ya sea en instalaciones deportivas o temas jurídicos y fiscales.