• La jornada 17 del Torneo Clausura 2019 definirá cuál de los dos equipos tapatíos, Atlas o Chivas, iniciará la próxima temporada en el último lugar de la tabla de porcentajes.

Por ahora el Atlas es último lugar con 70 puntos, mientras que Chivas suma 71, cuando resta un partido por contabilizar.

Además de los conjuntos tapatíos también estará involucrado en la lucha por la permanencia el Querétaro que acumula igualmente 71 puntos.

A estos tres equipos se unirán los clubes que inicien de cero la nueva temporada, el que ascienda y el Veracruz si paga los 120 millones de pesos por salvar la categoría.

• El Guadalajara viaja hoy después del entrenamiento a la ciudad de Monterrey para enfrentar mañana a Tigres en el último partido de la temporada regular.

Para este partido seguramente no podrán estar los jugadores lesionados, Jesús “Chapo” Sánchez y Alejandro Mayorga, ambos con lesiones menores pero que no han trabajado con el grupo, mientras que otros dos elementos, Alan Cervantes y Guillermo Madrigal, ya entrenaron al parejo del plantel y será decisión del técnico llevarlos o no a Monterrey.

El conjunto rojiblanco regresará a nuestra ciudad hasta el domingo y el próximo lunes será citado el plantel en el club de Verde Valle para recibir instrucciones e iniciar un periodo de vacaciones hasta fin de mayo.

• En el encuentro de mañana entre Tigres y Chivas se podrán encontrar los dos máximos goleadores en la historia de Tigres, el técnico de Chivas, Tomás Boy, quien en su etapa de futbolista marcó 104 goles con la camiseta de los felinos y es el máximo goleador histórico de este club; en tanto que si “Tuca” Ferretti lo permite podrá estar el goleador actual de Tigres, André-Pierre Gignac, quien lleva 101 goles, sumando el más reciente que consiguió en la Final de Concachampions ante Monterrey.

• El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, convocará el próximo miércoles 8 de mayo a los jugadores que participarán en la Copa Oro para empezar a trabajar el lunes 13 de mayo.

La mayoría de jugadores que serán convocados de clubes de la Liga MX pertenecen a equipos clasificados a la Liguilla, mientras que los eliminados de Chivas y Santos van a disponer de una semana de vacaciones a partir de este domingo para poder concentrarse con la Selección ocho días después.

Los seleccionados de equipos en la Liguilla también recibirán una semana de vacaciones a partir de su eliminación, para luego concentrarse con el Tri.