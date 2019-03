-El Atlas volvió a esconderse tras la derrota del domingo en Toluca.

Los Zorros han trabajado toda la semana a puertas cerradas sin dar atención a los medios de comunicación, ocultando su frustración por la mala racha que atraviesan.

El conjunto rojinegro viaja hoy a Los Ángeles, California, para enfrentar al América en juego amistoso el próximo sábado en Carson, aprovechando el receso de la fecha FIFA.

-El Guadalajara jugará un amistoso el sábado contra Zacatepec en el Estadio “Coruco” Díaz, aprovechando que también hay receso en Ascenso MX.

-Si los clubes de la Liga MX se apegaran al reglamento el Veracruz no tendría segura su participación en Primera División la siguiente temporada aunque estén dispuestos a pagar los 120 millones de pesos para mantener la categoría, ya que el Artículo 23 del reglamento de competencia establece que: “En caso de que el club de Ascenso MX que obtenga el campeonato de la temporada 2018-2019 sea un club no certificado, el club que descendió al término de la jornada 17 del Torneo Clausura 2019, tendrá la opción de mantenerse en la Primera División ejerciendo el derecho de aportar 120 millones de pesos”.

-En este escueto artículo se entiende que si el club campeón de la Liga de Ascenso está certificado entonces no procede el pago de los 120 millones del club descendido para mantener la categoría y debe descender, sin embargo, ante la ambigüedad del reglamento la Liga MX informó a los clubes en su oportunidad que en la reunión de dueños del verano pasado se hizo una adecuación al reglamento aclarando que si el campeón de Liga de Ascenso está certificado y el descendió (en este caso el Veracruz) paga los 120 millones, ambos podrán actuar la próxima temporada 2019-2020 en Primera División incrementando la cantidad de 18 a 19 equipos.

-La anterior no es la única laguna en el reglamento de la Liga MX, pues recientemente tuvieron que aclarar lo que sucedió con la alineación de jugadores menores en el partido del Torneo de Copa entre Morelia y Tijuana, así como también en su momento se supo que si Lobos BUAP volvía a descender la asuma para permanecer en Primera División para este club sería de 20 millones de dólares y no de 120 millones de pesos como a los demás, situación que no está escrita en el reglamento de competencia.