-El Club Atlanta United FC de la MLS informó ayer mediante un boletín que el técnico argentino, Gerardo “Tata” Martino no renovará contrato con este conjunto y por lo tanto quedará libre a partir de que termine la participación de su equipo en los playoffs teniendo como fecha límite el 8 de diciembre, día en que se jugará la Final de la MLS.

-Este anuncio provocó de inmediato reacciones en diversos medios del futbol mexicano asumiendo que la negativa de Gerardo Martino de continuar en el futbol norteamericano obedece a su inminente incorporación como técnico de la Selección mexicana; pero no hay que adelantar vísperas, todavía hay que esperar porque el “Tata” no sólo tiene el ofrecimiento de la FMF, sino que también es pretendido por la Selección de Colombia y por la de Argentina a petición expresa de Lionel Messi.

Lo único que se puede tener como certeza en el caso de “Tata” Martino es que no emitirá ningún comentario sobre su futuro hasta en tanto no termine su compromiso con el equipo de Atlanta, por lo tanto nada será verdad hasta que se cumpla este plazo.

-La directiva del Guadalajara tomó en serio el reclamo de sus aficionados de tener un mejor acercamiento con los jugadores y la respuesta a dicha solicitud se empezó a dar desde la semana pasada cuando regresó el equipo de la gira por Estados Unidos con la apertura de sus instalaciones a la afición para observar el entrenamiento durante dos días.

Ayer se volvieron a abrir las puertas del entrenamiento de Chivas para la afición en general en el club de Verde Valle con la modalidad de que todo el plantel está obligado a firmar autógrafos y tomarse fotos con sus seguidores al término de la práctica.

-También es novedad en Chivas que los representantes de los medios de comunicación pudieron observar todo el entrenamiento de este martes, al igual que lo pudieron hacer un día la semana pasada.

La permanencia de la prensa durante la práctica de Chivas permitió advertir que el volante, Eduardo “La Chofis” López ya trabajó al parejo del grupo con los suplentes y que el contención, Michel “Tortas” Pérez, quien salió lesionado del juego contra Lobos BUAP, está descartado para el siguiente encuentro, pues no entrenó con el equipo por acudir a la enfermería a realizar trabajos de rehabilitación porque se le recrudeció la l esión muscular que lo alejó de la alineación antes de la fecha FIFA.

-Otra novedad en Chivas es que el defensa central, Carlos Salcido, no entrenó la primera hora con el grupo por atender una charla en la cancha con el técnico, José Cardozo.

Salcido no está lesionado ni ha cometido indisciplina alguna, simplemente ya no fue requerido ni a la banca para el juego contra Lobos BUAP y no ha formado parte del cuadro titular desde la jornada cuatro cuando jugó su último partido contra el Santos.

-El técnico Cardozo también tuvo una larga plática al final del entrenamiento con el capitán, Jair Pereira y con todo el plantel antes del entrenamiento, seguramente tocando el tema del cierre de torneo y lo que deben hacer para conseguir la clasificación a la Liguilla.