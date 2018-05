• El mejor jugador de Chivas durante la temporada que recién terminó, Rodolfo Pizarro, difícilmente estará en la lista de los 23 jugadores que conformarán la Selección mexicana que asista a la Copa del Mundo de Rusia.

La razón es sencilla, por encima de Pizarro en las preferencias del técnico de la Selección, Juan Carlos Osorio, están los volantes que militan en el extranjero, Giovani Dos Santos y Marco Fabián, quienes cumplieron el proceso eliminatorio y gran cantidad de partidos fecha FIFA con Osorio, a diferencia de Pizarro que tuvo siete llamados a partidos amistosos de Selección de un total de 20 convocatorias y ningún llamado al Hexagonal de Concacaf, además, en minutos jugados con el Tri están 28 jugadores por encima de Pizarro en la gestión de Osorio.

• Un último dato es el seguimiento de los visores de la Selección a Rodolfo Pizarro, a quien ya no observaron las últimas jornadas de la Liga ni le dieron el “plan de acompañamiento".

La posibilidad remota para Pizarro es que alguno de los volantes que le tienen ganado el lugar se lesione y no pueda asistir al Mundial.

La ausencia de Rodolfo Pizarro en Rusia le puede cerrar las puertas del Viejo Continente porque no tendría escaparate, pero si existiera alguna oferta del extranjero Chivas lo podría dejar salir si le llegan al precio; pero en definitiva a otro equipo del futbol mexicano no saldrá aunque tenga ofertas.

• El Atlas se puede desprender hasta de una decena de jugadores que no tuvieron buen rendimiento en el torneo, pero eso no significa que llegue igual número de refuerzos, porque la apuesta de la directiva es darle oportunidad a los jóvenes de sus fuerzas básicas aprovechando que durante los dos próximos años no habrá descenso.

Los elementos que en definitiva no seguirán en Atlas son principalmente los extranjeros que quedaron a deber:

El portero chileno, Christopher Toselli, quien vino a préstamo por seis meses y tendrá que regresar porque nunca se ganó el puesto titular; jugó siete partidos y en la mayoría cometió errores que costaron goles.

El defensa peruano lateral derecho, Roberto Villamarín, quien no jugó un solo minuto en la Liga con el primer equipo.

En su momento el primero en desfilar fue el mediocampista peruano, Alexi Gómez.

El volante inglés, Ravel Morrison, también se va del Atlas, ya que culminó su préstamo y la opción de compra es muy elevada y no se hará válida.

El atacante propiedad de Rayados, Cándido Ramírez, cumplió la ampliación del préstamo y nunca se pudo recuperar cabalmente de sus lesiones, por lo tanto no sigue en Atlas.

En duda está el portero argentino, Óscar Ustari, quien ya fue dado de alta de sus lesiones, pero los arqueros canteranos le comieron el mandado.

Otro portero en duda es Miguel Fraga, que por la misma razón se vio rebasado por los jóvenes de fuerzas básicas.

Por obvias razones una baja más es la de Rafa Márquez, quien ya se retiró en Atlas.