• Resultó muy extraña la inclusión del volante de la Selección mexicana y del Porto de Portugal, Héctor Herrera, en la convocatoria de los partidos amistosos contra Islandia y Croacia, ya que el jugador participó con su equipo en la última jornada celebrada en la Liga de Portugal, sin embargo fue dado de baja de la Selección por lesión el jueves pasado.

Trasciende que Héctor Herrera efectivamente sufre una lesión que le impedía tener participación con el Tri, pero no fue dado de baja hasta cuatro días después para que pudiera participar en la grabación de comerciales con la Selección en San José, California.

Juan Carlos Osorio pretendía que Héctor Herrera permaneciera con la Selección toda la gira aunque no tuviera acción, sin embargo el Porto lo requirió para iniciar su rehabilitación y por esa razón causó baja del Tri.

• El técnico de la Selección, Juan Carlos Osorio, manifestó molestia al enterarse que la Selección de Croacia dio de baja a seis jugadores que no participarán hoy contra México y aunque eso es meterse en situaciones que no son de su competencia, sin duda le afectan porque el Tri basa su sistema de juego en cómo anular al rival y no en un estilo propio.

• Las selecciones de México y Croacia se han enfrentado cinco veces entre sí con saldo de dos juegos ganados para los mexicanos y tres para los croatas.

Los triunfos de México han sido en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, con marcadores de 2-1 y 3-1, respectivamente.

Las victorias de Croacia se registraron en partidos amistosos: en 1992 en Zagreb por marcador de 3-0; en Corea en 1999 con marcador 2-1 y el más reciente ya con Juan Carlos Osorio el 27 de mayo del año pasado en Los Ángeles por marcador de 2-1.

• Los jugadores del Atlas, Rafa Márquez, Daniel Arreola y Milton Caraglio, no viajaron a Aguascalientes el fin de semana para enfrentar en juego amistoso al Necaxa, ya que presentaron fatiga muscular.

A estos elementos se unió con el mismo problema el defensa, Leiton Jiménez, sin embargo realizan trabajo especial con la intención de recuperarlos y tenerlos a disposición del técnico de cara al juego contra el líder, Santos Laguna, el próximo viernes en el Estadio Jalisco, a excepción del atacante, Milton Caraglio, quien ya se integró ayer al grupo.

• El volante inglés del Atlas, Ravel Morrison, continúa en Kingston, Jamaica, realizando el trámite para obtener su pasaporte de nacionalidad jamaicana, ya que fue invitado a vestir la camiseta de la Selección de Jamaica.

Ravel Morrison nació en Manchester, Inglaterra, pero puede obtener la doble nacionalidad por tener padre de origen jamaicano y madre inglesa.

Morrison pudo observar este domingo el partido amistoso que jugó la selección de Jamaica contra Antigua y Barbuda, que terminó empatado 1-1 en el Estadio Sabina Park de la capital de Jamaica.