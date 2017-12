• No hay arreglo… Tras las declaraciones de los dirigentes de Chivas queda en claro que Oswaldo Alanís ya no tiene cabida en el Guadalajara y que por su parte el jugador no les firmará por seis meses, por lo tanto la única solución es que encuentre equipo en el extranjero.

• Puede resultar extraña la baja de juego que tuvo el delantero de Chivas, Ángel Zaldívar, el torneo pasado, particularmente en las 10 últimas jornadas donde no completó ningún partido e invariablemente fue relevado o ingresó de cambio. Lo que realmente sucedió es que nunca estuvo al 100% de una lesión de tendón en el tobillo izquierdo, de la cual muchas veces manifestó molestias y así jugó todo el torneo, hasta que finalmente fue operado el pasado 5 de diciembre por una luxación de los tendones.

• El cuerpo médico de Chivas pretendió durante la temporada sanar la lesión de Ángel Zaldívar mediante terapias de rehabilitación, sin embargo resultó evidente que la lesión en cuestión necesitaba cirugía y no terapia, por lo que la intervención se requería desde hace seis meses, pero así ya se perdió medio año y todavía faltan 16 semanas de recuperación.

• El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, cumplió su palabra de no designar en la Liguilla a los silbantes que no cumplieron las pruebas físicas antes de la serie por el título. Para el nuevo campeonato Clausura 2018 la intención del titular del arbitraje mexicano es la misma, dejar fuera del torneo a los nazarenos que no aprueben los exámenes y en algunos casos los dará de baja en forma definitiva.

• Los silbantes en la mira de la Comisión de Árbitros son los experimentados, Roberto García Orozco, Francisco Chacón, Paul Delgadillo, José Luis Camargo y Alejandro Ayala.

De entrada los silbantes en capilla difícilmente dirigirán partidos de las dos primeras jornadas del siguiente torneo ya que las pruebas a los nazarenos de la Liga MX se efectuarán el 16 de enero y posteriormente se tomará la determinación con los reprobados.

• La limpia en la Comisión de Árbitros ya inició con tres colegiados de la Liga de Ascenso a quienes se les dio de baja de la agrupación y se les otorgó su finiquito.

La FMF empezará a dar liquidaciones a los árbitros a partir de la llegada de Arturo Brizio a la Comisión, algo que no sucedía en automático, sino que cada silbante despedido podía demandar a la Federación por un finiquito si así lo consideraba conveniente.

• Trasciende que el finiquito a los silbantes despedidos de Liga de Ascenso es de 140 mil pesos a los centrales y 70 mil a los asistentes.

A los árbitros con gafete de FIFA se les dará un finiquito de 700 mil pesos, lo que quizá para algunos resulte inadecuado luego de más de 15 años de trabajo y de acuerdo a su decisión podrán iniciar o no una demanda en contra de la FMF, como en su momento lo hizo el ex árbitro, Hugo León Guajardo, quien ganó millonaria demanda a la Femexfut.