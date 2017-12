• La puesta en marcha de la Regla 20/11 en los partidos de Primera División de la Liga MX está en estudio en el Comité de Desarrollo Deportivo de la FMF.

Los pormenores de dicha norma tendrán que ser aprobados en una Asamblea de Dueños, pero definitivamente no se aplicará durante el próximo campeonato Clausura 2018, pues las reglas para dicha competencia ya están establecidas y no podrán modificarse, así es que en todo caso se aprobaría para la temporada 2018-2019 a partir de julio del próximo año.

• Es el caso del Club Lobos BUAP que pidió autorización para no competir en la Liga MX Femenil en el Apertura 2017 porque con las premuras de su ascenso no alcanzó a conjuntar un equipo en esta rama; sin embargo recientemente solicitó a la Liga poder participar a partir de enero con su equipo femenil en el Clausura 2018, pero la respuesta de la Liga fue un “no” contundente, pues los reglamentos y calendarios ya están establecidos desde junio pasado y no pueden modificarse a capricho de los clubes.

• El Draft de invierno de la Liga MX se efectuará en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, una vez que termine la Final del Apertura 2017, el miércoles 13 de diciembre para los clubes de Primera División y el jueves 14 para los de Liga de Ascenso.

• El delantero del Club Bahía del campeonato brasileño Serie A, Maikon Leite, lanzó un mensaje en su cuenta personal de twitter que a la letra dice: “Ahí voy GDL… te extraño”, de inmediato el recado causó expectación en la afición rojinegra suponiendo que el atacante volvería al Atlas, sin embargo, el mensaje no tiene nada que ver con un posible regreso a las filas de los Zorros, así es que podrá tomarse en cualquier sentido, pero no como posible refuerzo rojinegro.

• También a medida de aclaración ante los rumores sobre una posible salida del delantero del Atlas, Matías Alustiza, vale la pena aclarar que el atacante argentino tiene contrato con Atlas por un año más y que ni por parte de la institución rojinegra ni por parte del jugador hay intención de cambiar de equipo en el próximo Draft invernal, todo es cuestión de que el técnico, José Guadalupe Cruz y Matías Alustiza, acuerden lo que pretende el uno del otro para beneficio del equipo.

• El Atlas Sub-20 tiene prácticamente el pase a la Final de la categoría tras golear 5-0 a Chivas ayer en el club de Verde Valle en juego de ida de Semifinales. El partido de vuelta se efectuará el domingo a las 11:00 de la mañana en el Estadio Jalisco.

En los partidos de ida de Semifinales de la categoría Sub-17, Chivas derrotó 2-1 a Santos Laguna en Verde Valle. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo.