• Se aproxima la época preferida de algunos medios de comunicación que con poca o nula ética profesional publican noticias falsas con el único afán de vender su producto o mejor dicho, “vender humo”.

La primera nota de la temporada de este tipo es que el portero del Apoel de Chipre, Raúl Gudiño, regresa a Chivas a suplir la salida de Rodolfo Cota.

Nada más falso que esto, ya que Chivas tiene definido el futuro de su portería tras la inminente salida de Cota, pues confiará el cargo a su segundo portero, Miguel Jiménez y al canterano que está a préstamo en Tijuana, José Antonio Rodríguez.

• El portero de Chivas, Miguel Jiménez Ponce, de 27 años de edad ha respondido a la confianza del técnico, Matías Almeyda, en los dos torneos de Copa más recientes y en los partidos del equipo Sub-20, además, es canterano de Chivas desde hace 10 años.

Por su parte, José Antonio Rodríguez, de 25 años de edad termina su contrato a préstamo con Tijuana y debe reportar a la pretemporada con Chivas el mes próximo.

Toño Rodríguez llegó a fuerzas básicas de Chivas también hace 10 años y pasó por todas las categorías con préstamos en diferentes etapas al Veracruz, León y Tijuana, además de ser campeón Olímpico con México en Londres 2012.

• En menudo problema puede meterse la Comisión de Árbitros que preside Arturo Brizio, ya que ordenó el martes realizar pruebas físicas a los árbitros para considerar en la Liguilla a los que aprobaran, sin embargo siete silbantes no pasaron las pruebas y de inmediato la AMA amenazó con ir al paro si sus árbitros estelares no son designados para dirigir en la Liguilla.

Los silbantes que no pasaron las pruebas son: Roberto García Orozco, Paul Delgadillo, Francisco Chacón, Marco Antonio Ortiz, José Alfredo Peñaloza, Óscar Macías y Eduardo Galván; los dos primeros no terminaron las exámenes y los restantes cinco no los realizaron por presentar lesiones.

• Ante la amenaza de la AMA de parar en la Liguilla el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, minimizó las pruebas señalando que sólo eran para saber cómo andaban los silbantes de cara a la fase final del torneo.

La intención de Arturo Brizio de no designar en la Liguilla a los árbitros que no pasaron las pruebas parece quedó sin efecto por la intervención de la Liga que prefiere no afectar los intereses económicos de los clubes; pero habrá que estar alertas ya que de los siete árbitros reprobados no fueron designados seis en la última jornada.

• La situación es delicada porque la plantilla de árbitros de Primera División es de 17 y si siete de los mejores reprobaron, quiere decir que entre los 10 restantes no están los mejores para la Liguilla.

Este incidente puede dejar sin autoridad a Arturo Brizio que lo único que pretende es mejorar su gremio, pero ante lo fallido del plan se fortalece más la AMA.