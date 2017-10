• El atacante del Guadalajara, Alan Pulido, regresó con el plantel rojiblanco procedente de la Ciudad de México directamente a realizarse estudios médicos antes de reportar al club en Verde Valle, donde los jugadores que tuvieron acción en el Clásico frente al América realizaron trabajo regenerativo.

El diagnóstico no oficial de la lesión de Pulido es una contractura en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, lo que le impedirá jugar el domingo contra Veracruz y la próxima semana se perderá el Clásico contra el Atlas en el Torneo de Copa.

• El lateral derecho de Chivas, Jesús “Chapo” Sánchez, estaba en la lista de viajeros al Clásico contra el América, pero en el último entrenamiento antes de partir a la Ciudad de México tuvo un derrame del líquido sinovial de su rodilla y lo dejaron en Guadalajara.

Ayer el “Chapo” Sánchez no entrenó con el grupo por lo que está en duda su participación en el juego contra Veracruz.

Los defensas de Chivas, Jair Pereira y Carlos Salcido, trabajaron este jueves al parejo del grupo y no tendrán problema para ser tomados en cuenta por el técnico para el partido del domingo contra los Tiburones Rojos.



• El plantel del Guadalajara regresará el mismo domingo por la noche al término del juego contra el Veracruz porque el lunes deberá empezar a preparar el partido contra Atlas en los Octavos de Final de Copa, encuentro programado para el miércoles 25 de octubre a las 21:06 en el Estadio Chivas.



• Jugadores y cuerpo técnico del Guadalajara asistieron a una plática motivacional la víspera del viaje a la Ciudad de México impartida por el doctor Joe Dispenza, quien es un especialista en cardiopatía e imagen cerebral.

Originario de Nueva Jersey, Joe Dispenza vive en Seattle, se dedica a dar conferencias tratando de demostrar que se puede llegar a controlar la mente para no ser víctimas de la realidad sino creadores de la misma.

Suena bonito, pero para los futbolistas de muchos clubes las asesorías impartidas por especialistas en “coaching” dicen que los puede hacer mejores personas, pero no mejores futbolistas y los resultados no se traducen en ganar partidos.



• Los jugadores de la Selección mexicana Sub-17 que fracasó en el Mundial de La India, regresaron la madrugada de hoy viernes a la Ciudad de México. Los seis seleccionados Sub-17 de Chivas y los tres de Atlas, llegarán a Guadalajara por la tarde de este viernes y recibirán descanso de parte de su respectivo club para reportarse hasta la próxima semana.



• La Liga MX es la más interesada en que los equipos, Monterrey, Santos y Atlas no lleguen a la Final de Copa, pues en ese caso no habría fecha disponible para pagar los partidos pendientes de Liga: Atlas-Tigres y Monterrey-Santos, ya que la fecha ideal para celebrar dichos encuentros es 10 y 11 de noviembre, misma en que se jugaría la Final de Copa.