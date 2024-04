“Fuera de control”, ¡por su culpa!

Cómo interpretar la lógica del Presidente López Obrador con base en la siguiente cronología:

El 30 de enero pasado, en su conferencia mañanera reconoció que no pudo pacificar al país, al decir que “ya no me va alcanzar el tiempo, porque me faltan ocho meses”, pero a pesar de eso, el 14 de febrero se contradijo al pronosticar que “no vemos nosotros que se desate la violencia política electoral”, sino que por el contrario, “a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios… y seguimos trabajando, no hay ningún problema”.

El 4 de marzo, hablando del proceso electoral, desde la mañanera AMLO sostuvo que “los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México… porque a veces, como en esta temporada -electoral- hay mucho enojo y se piensa que la gente está de mal humor. No, no, no, eso es arriba -los conservadores-, el PUEBLO ESTÁ FELIZ, FELIZ”.

El 2 de abril -exactamente a dos meses de la elección-, la consultora Integralia, en un informe denominado “Violencia Política”, donde se dice que este proceso electoral “YA ES EL MÁS VIOLENTO DE LA HISTORIA”, con más de 300 incidentes, asociados a 399 víctimas, es decir, un promedio de 1.8 por día. Por su parte, un reporte de Laboratorio Electoral -que se publicó esta semana- dice que son 33 las personas, 20 de ellas candidatos a un cargo de elección popular y 13 relacionados con los comicios, los que han sido asesinados en lo que va de este año, donde ya se incluye a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, asesinada este lunes.

Todavía está muy fresco en la memoria cómo el 22 de abril de 2019, AMLO, tras revisar cómo la violencia empezaba con su Gobierno, prometió que en seis meses se verían los resultados. Se van a cumplir seis años y los más de 183 mil homicidios violentos son todo un récord -hasta el momento, ya más de 50 mil víctimas que en la administración de Peña Nieto-.

El martes por la tarde, Gerardo Fernández Noroña, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, dijo que en estas campañas políticas “desafortunadamente, creo que la violencia se va a incrementar”, ubicándose más en la realidad por la que atravesamos. Y ayer, el diputado Ignacio Mier, coordinador morenista en la Cámara de Diputados, no descartó la posibilidad de cancelación del proceso electoral en donde se haya asesinado a candidatos.

Ayer, en la verborrea matutina, López Obrador, al hablar sobre la violencia, hizo referencia a Guanajuato -el más violento del país, seguido por Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán-, del que dijo “está fuera de control”, además de arremeter en contra de los medios de comunicación, por no informar con objetividad. “Es mucha la hipocresía y también los intereses porque los medios convencionales, famosos, están metidos en los negocios, su función no es informar con objetividad, con profesionalismo, su función es lucro”. No, señor Presidente, se entiende su intención con este mensaje. Sólo quiere distraer para ocultar su incapacidad para “meter en cintura” a los grupos delincuenciales, quién sabe por qué razones. México “está fuera de control” por su políticas fallidas. Por su ilógica manera de gobernar. Las estadísticas hablan por sí solas, no hay que interpretarlas científicamente. Usted es el primer responsable de poner orden, y si hay desorden y nuestro país se inunda de sangre es porque desde Palacio se omiten las acciones o se protegen los intereses. ¿O ambas?

¿Usted, qué opina?