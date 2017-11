La relación entre Renault y Toro Rosso llegó a su momento más crítico el fin de semana pasado en Brasil. La situación escaló después de que Renault argumentó públicamente que la razón por la cual Toro Rosso estaba sufriendo con la fiabilidad de sus motores era culpa de la escudería, comentario que desató una serie de posturas dentro de la parrilla. El equipo oficial de Renault y la escudería italiana compiten muy de cerca en pista y ambos buscan conseguir el sexto lugar en el campeonato mundial de constructores, por lo que las teorías de conspiración ya empiezan a circular en los medios.

No creo que la armadora francesa deliberadamente entregue a sus clientes productos sub par y la victoria de Max Verstappen a bordo del Red Bull-Renault en México lo comprueba. Dentro de cualquier pelea existen dos versiones y en este caso creo que la razón la tienen los franceses, creo que Toro Rosso está buscando excusas por el mal desempeño de sus autos en este final de temporada, creo que Franz Tost debe de enfocar su esfuerzo en la próxima temporada que en apariencia podría ser más difícil si Honda no mejora considerablemente la potencia de sus motores.

La pérdida de Carlos Sainz que migró a Renault en el intercambio que liberó a Toro Rosso del contrato con los franceses hace un par de meses, lastima las posibilidades de la escudería italiana para 2018 y aunque todavía no formaliza su alineación es casi seguro que retenga a los pilotos que participaron este fin de semana en Interlagos. No debe ser fácil para el hermano menor de Red Bull afrontar los diferentes retos que conlleva competir en la Fórmula Uno sin un presupuesto holgado y mucho menos sin pilotos experimentados que puedan maximizar las herramientas disponibles, de ninguna manera pretendo insinuar que Pierre Gasly y Brendon Hartley no merecen su lugar en la parrilla, pero tengo que reconocer que los italianos podrían haber conseguido pilotos con más experiencia.

En conclusión, creo que es la suma de estos factores lo que motivó a Fran Tost ha públicamente criticar a Renault, Toro Rosso en un par de semanas terminará su relación con los franceses, destino que puede favorecer a los italianos y complicar la vida a Renault, quien ahora tendrá que complacer a McLaren. La escudería británica cuenta con una voz más influyente dentro del mundo motor y como hemos sido testigos estas últimas temporadas no han mostrado censura al criticar proveedores.

