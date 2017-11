Fracasó Tarasco y su “sabermetría”; Charros estrena mánager

Aunque se tardaron, la directiva de los Charros de Jalisco tomó la acertada decisión de rescindir el contrato al ya hoy ex mánager Tony Tarasco y decidieron contratar al famoso “Chapo” Roberto Vizcarra, quien fue el timonel del equipo Águilas de Mexicali en la campaña pasada cuando los cachanillas lograron el campeonato del torneo y en consecuencia fue designado “Mánager del Año”, además de haber logrado conducir por buen camino al seleccionado de México en la edición 59 de la Serie del Caribe que se jugó la primer semana de febrero de este 2017 aún en curso en el nuevo estadio de los Tomateros en Culiacán, al ser precisamente Mexicali la base del conjunto representativo de nuestra nación en ese certamen, y obtuvo el segundo sitio al perder la Gran Final ante el conjunto de Puerto Rico, siendo indudablemente Vizcarra un colmilludo y experimentado mánager conocedor de los avatares de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en invierno, todo lo contrario a Tarasco.

Y es que además que durante la primera vuelta los caporales tuvieron altibajos y terminaron en la medianía o mediocridad de la mitad de la tabla de posiciones en cuarto lugar sin cumplir las expectativas por el conjunto de peloteros con que se cuenta, en teoría bastante plagado de excelentes peloteros, mas se anhelaba que iniciara con buen desempeño en la segunda fase del torneo, más lo cierto es que los caporales jaliscienses tuvieron una actuación vergonzosa durante las dos primeras series de la segunda etapa del calendario ordinario de la actual campaña 2017-2018 de la LMP, ya que de los seis juegos que enfrentaron perdieron cinco, dos ante Mexicali y tres ante los Venados de Mazatlán, que humilló a Charros barriéndolos feamente.

Por más que Tarasco no es el único culpable de la marcha mediocre del conjunto albiceleste jalisciense en la actual campaña de la LMP, sí es de considerar que no logró los resultados esperados según la expectativa de la directiva al ser contratado y casi siempre “el hilo se rompe por lo más delgado”, le tocó a Tarasco ser guillotinado, debiendo ahora fajarse Roberto Vizcarra en lograr que la directiva y su cuerpo técnico le otorguen todo el respaldo y con su intervención se tomen las mejores decisiones urgentes en aras de afinar las líneas defensivas, la ofensiva y especialmente en cuanto a lo necesario para que se estabilice y funcione adecuadamente el cuerpo de pitcheo de la escuadra de campiranos,que situados al fondo del standing regresan a jugar hoy a casa para enfrentar en serie de tres juegos a los Naranjeros de Hermosillo, esperando que se cumpla aquella máxima que dice que “equipo que estrena mánager gana el juego” y den a la noble afición una satisfacción que no sólo sea ganar un cotejo, sino llevarse la serie y quizá hasta por barrida, con lo que podrán remontar en la tabla de posiciones además de recuperar el buen ánimo interno cómo escuadrón y el apego de la fanaticada.

Y es dable reiterar lo que en su momento se publicó en este espacio cuando la directiva de Charros anunció la contratación como mánager de Tony Tarasco, pues señalé: “Charros apuesta por un mánager científico”.

Para Padres de San Diego Anthony Giacinto “Tony” Tarasco es un gran prospecto para convertirse pronto en mánager de Grandes Ligas, siendo su trabajo en dicha organización de la Liga Nacional enfocarse al adiestramiento de peloteros que juegan el infield, pero lo consideran también un experto en motivación para el éxito, ya que además de su labor como coach enfocado a los jugadores de cuadro le tienen encomendada la tarea de mantener el buen ánimo y la motivación necesaria en los peloteros asegurando la mejor y más sana convivencia entre ellos en el equipo y especialmente en el dogout, siendo muy importante esa procuración de bienestar mental y anímico de los beisbolistas, la que realizaba con suma atingencia hasta antes de su licencia en dicha organización de los frailes sudcalifornianos para venir a hacerse cargo cómo mánager de Charros de Jalisco. Aunque la experiencia de Tarasco como mánager se reduce a haber dirigido en una breve etapa hace años al equipo de Triple A denominado Los Chihuahuas de El Paso, Texas, a los que logró llevar a obtener él campeonato de su Liga, además de no contar con alguna participación como piloto o coach en equipos del beisbol profesional mexicano, la confianza que expresan la directiva de Charros de Jalisco se basa en las recomendaciones que del neoyorquino han recibido así como en la información sobre el esquema que dicen domina a la perfección el nuevo timonel de los albiazules jaliscienses, a quien atribuyen un gran manejo de herramientas técnicas e incluso científicas para el análisis y diagnóstico de los peloteros a su cargo y también de los integrantes de las novenas a enfrentar, para diseñar estrategias mediante las que se dice asegura éxito a su equipo.

El caso es que no hubo éxito y ahora se requiere tomar decisiones firmes y urgentes para que el equipo recupere su posibilidad de ser campeones.

