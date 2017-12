Fiscal anticorrupción; forma y fondo

La terna enviada por el gobernador al Congreso para nombrar al fiscal anticorrupción generó una ola de protestas y reclamos, no tanto por los nombres incluidos, sino por las formas: para conformar la terna no se consideró las opiniones del Comité de Participación Social (CPS) y, lo peor, se propuso a una persona que abiertamente se había negado a ser evaluada y a presentar su declaración de intereses ante el Comité, Adrián Talamantes Lobato, quien aparentemente tenía el visto bueno de MC y PRI y la bendición de algunos sectores empresariales. Independientemente de sus cualidades o defectos de esta persona, proponer como elegible a alguien que no se sometió a los procesos de revisión ciudadana habría sido arrancar el sistema con el pie izquierdo.

Unas horas después el propio gobernador reconoció que mantener esa terna atentaba contra el espíritu de la reforma y anunció que enviaría una nueva en los siguientes días. No está claro qué fue lo que pasó, cómo llegó la información al gobernador para que él mismo contradijera en los hechos lo dicho unos días antes, pero ese es un tema que tendrá que revisar el mandatario al interior de su equipo para saber si fue un simple error o alguien quiso pasarse de listo. Lo importante para efectos ciudadanos es que tuvo el valor de corregir y eso implica cuestiones de forma, que hay que cuidar para evitar amparos, y de fondo.

Los temas de forma tienen que ver con procesos legislativos. La mejor manera de salir de este entuerto es el camino largo, esto es que la terna enviada complete su proceso, vaya al pleno y se rechace tres veces. Eso mete presión a una de por sí cargada agenda del Congreso que quiere sacar todo antes del 14 de diciembre, pero cualquier otro camino tiene riesgos. Lo de fondo es cómo plantear la nueva terna. Si el gobernador y los partidos buscan al fiscal cómodo, a aquel que pueda ser manipulado o, para usar los eufemismos del poder, que sea dialogante y entienda las lógicas del poder, vamos a tener un fiscal acotado y lejano a los intereses de los ciudadanos. Hay entre los 18 evaluados por el CPS algunos perfiles independientes, preparados y sin intereses cruzados. Esos son los que hay que voltear a ver.

El Comité de Participación Social demostró que está haciendo bien su chamba y que tiene la fuerza para dialogar y discutir con los poderes los temas que sí nos importan. Pero su fuerza depende en gran medida de que la sociedad civil los respaldemos, como sucedió entre lunes y martes. Sin esa presión quizá no habría existido la reversa. Queda el último tirón, no bajemos la guardia.