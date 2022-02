Fiscal, Fiscalía y Seguridad Pública

El cambio en la Fiscalía del Estado, más allá de nombres y polémicas, revela algo mayor: el gobierno de Enrique Alfaro ha decidido no hacer nada distinto en materia de seguridad pública. La terna que el gobernador envió al Congreso con nombre y apellido (Luis Joaquín Méndez Ruiz será el próximo fiscal) significa solo una cosa: continuidad. De lo que se trata es que las cosas sigan como están.

La Fiscalía es solo una pieza dentro del engranaje de la seguridad pública. El hecho de que el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez fuera quien dio la cara cada semana los últimos años en las ruedas de prensa generó la imagen de que era él y solo él el responsable de la falta de resultados en seguridad e incluso que le atribuyeran y exigiera facultades que no tenía. Más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer Solís Gómez, hay una Policía Metropolitana que no funciona, una Secretaría de Seguridad reactiva y ausente en el debate público y una Coordinación con atribuciones limitadas. El problema de fondo es un diseño institucional fallido, innovador en el papel y sumamente ineficiente en la práctica cotidiana.

El problema de seguridad pública de Jalisco no se resuelve, pues, cambiando de fiscal. Sin embargo, una Fiscalía con mayor autonomía, presupuesto y sobre todo con visión de mediano plazo es fundamental para esa tan añorada mejora en los procesos de justicia. Pero eso no está en la mesa de discusión ni en la perspectiva del gobernador. Toda aquella enjundia de principios de sexenio quedó perdida entre golpes de realidad, compromisos políticos y escasez presupuestal. El combate a la delincuencia es estadístico e inercial. El esfuerzo está puesto en el campo de la percepción, en el bombardeo en redes sociales, en la presentación de datos seleccionados y la exclusión conveniente de otros y no en una mejora sustancial en la seguridad y calidad de vida de los jaliscienses. La seguridad y la paz en el Estado dependen hoy más de la voluntad del crimen organizado que de políticas públicas y acciones de gobierno.

¿Tenemos una mejor Fiscalía que la de hace tres años? Sin duda, pero es resultado de esfuerzos personales más que de políticas institucionales. Como sociedad debemos insistir en un Fiscalía autónoma con un diseño institucional que funcione, una Fiscalía que sirva, como proponen los expertos agrupados en la organización que lleva ese nombre y, sobre todo, una política de seguridad pública que se parezca, aunque sea poquito, a la que nos prometió el gobernador Alfaro cuando era candidato.

