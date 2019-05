Finalizó el Master del CNTU en Puerto Vallarta

Después de toda una semana de juego, y con excelente nivel tenístico, finalizó el pasado sábado 27 de abril el Master Universitario.

Además del buen juego visto, tenemos que aplaudir a los promotores y patrocinadores del evento, Javier Romero, Javier Ramírez y David, por su entusiasmo y dedicación para cada uno de los jugadores, las mejores atenciones, como tener las canchas nuevas para el evento, gradas, hidratación, zona de recuperación para los atletas, masajistas y muchos otros detalles más, que todo tiene un costo en pesos.

Lástima que las autoridades de la Conadeip no entendieron el esfuerzo de estos señores, ya que también querían que se jugará la Final por la noche, donde iban a recibir a los jugadores con juegos de luces, humo en la entrada a la cancha, transmisión por TV a nivel nacional, y los directivos de la Conadeip dijeron que no, ya que las universidades no tenían contemplado en su presupuesto otra noche más, lo peor de todo fue que todas las universidades que llegaron a la Final se quedaron esa noche menos una de ellas.

Creo que hay que tener un poco de flexibilidad en estos casos, ya que es importante apoyar y ser agradecidos con unos promotores que buscan el beneficio de los jugadores de tenis universitario, que tanto nos urge, ya que es la primera vez que alguien tiene interés en este deporte, nunca antes se tuvo apoyo de este tipo, que lástima, esperemos que la próxima ocasión se pueda hacer.

Otro de los premios más importantes que di esta organización al ganador de singles fue el “wild card” al torneo principal de la ATP, con una bolsa de 135 mil dólares. El campeón fue el joven Kevin Carpenter de la Ibero de Puebla, con un excelente tenis, ganándole en la Final al joven del TEC MTY campus MTY Iñaki Espíndola, con un marcador de 7-6 y 6-4.

Este es otro punto que debemos de aplaudir, ya que ese “wild card” lo quisieran tener muchos jugadores profesionales en el mundo, esto es en realidad lo que se necesita si queremos sacar al tenis adelante y potenciar a nuestros jugadores y jóvenes estudiantes a un verdadero cambio, buscar siempre CRECER, ambicionar, qué mejor que tener una carrera en una universidad y después hacerse tenista profesional, a eso me refiero cuando digo que tenemos que apoyar a nuestros patrocinadores con un poquito de flexibilidad.

En el caso de las mujeres el campeonato fue para Pamela del TEC MTY Puebla, y la finalista fue Regina Clark de la Universidad Anáhuac Sur, el partido se definió en el tercer set por 6-3, las dos lucharon hasta el final.

En el dobles de mujeres, las señoritas de la Anáhuac ganaron el evento, Regina Clark y Giovanna Manifasio le ganaron a Alejandra Canudas y Estefanía Fuentes, del TEC MTY campus MTY.

En el dobles varonil la Final se jugó entre los alumnos de la Universidad Panamericana, los cuatro jugadores fueron de la misma institución. Los campeones fueron Luis Pineda y Jorge González, esta pareja es la tercera ocasión que gana el torneo de maestros, y sus adversarios fueron Óscar Sánchez y Mauricio Rivera, los cuatro nos dieron un muy buen espectáculo.