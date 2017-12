Bajo una lluvia fría mezclada con copos de nieve y una gélida temperatura de un grado bajo cero, se jugó el cotejo de ida de una Final vibrante que tiene vida para el juego de vuelta, pues pese a que los jugadores de ambos equipos calentaron el ambiente con su determinación en pos de tomar ventaja y llegar con esa tranquilidad al juego de vuelta del próximo domingo en la cancha del Monterrey esto no sucedió pues pese a que Monterrey se puso en ventaja con un grave error de Nahuel Guzmán, al meterse con todo y balón a su arco, cuando no pudo rechazar un remate con la testa de Nico Sánchez, desviando un centro en un tiro de esquina y cuando Nahuel trató de quedarse con el balón, terminó metiéndose a su marco con todo y pelota para decretar el 0-1 favorable al Monterrey, pero Tigres empató por medio de Enner Valencia cobrando a la perfección un penalti que le cometió Rogelio Funes Mori.

El juego estaba parejo con aproximaciones de Tigres y los intentos del Monterrey por volver a ponerse en ventaja resultaron infructuosos, y así, empatados 1-1 se fueron al descanso.

Para el segundo tiempo el juego continuó muy cerrado pues los dos equipos se nulificaron y aunque Tigres inclinó la cancha en su favor y estuvieron cerca de ganar con un remate al palo del francés André-Pierre Gignac, Monterrey ya no pudo inquietar a los Tigres que fueron más peligrosos, pero ya no hubo goles y sí dos expulsiones, una para cada equipo: Leonel Vangioni de los Rayados y Hugo Ayala por los Tigres. Y así la Final quedó caliente y con vida para definir todo en el de vuelta. Hay que recordar que en la Final ya no cuenta la posición en la tabla y el campeón será el que logre ganar el partido del domingo que luce abierto con el 1-1 de ayer, y por lo tanto, tiene que haber un ganador en el marcador global para que alguno se proclame campeón.