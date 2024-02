Filtración de números

En un país marcado por la polarización, la protección de la privacidad también es parte fundamental de la democracia. Sin embargo, una vez más la autoridad lo ha utilizado como una herramienta para aumentar las tensiones políticas y movilizar al ejército que ha ganado a través, precisamente, de la polarización.

Comenzó con la filtración de la reportera corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, tras haberle compartido su número al presidente en caso de que quisiera responder al reportaje que publicaría el diario, sobre una investigación supuestamente seguida por Estados Unidos por presuntos nexos de Andrés Manuel López Obrador con el narco.

Así sin más el presidente, en medio del coraje, además de decir que este medio internacional -acreedor a distintos premios Pulitzer en su historia- es un pasquín inmundo, filtró en plena mañanera el número de Natalie.

Imagina recibir cientos de mensajes con ofensas y amenazas por parte de los bots del presidente, como parte de la polarización lograda por el mandatario y por Morena, tras haberles comprado con apoyos y falsas ideas mesiánicas sembradas a lo largo de su sexenio.

Ahora imagínate que debes cambiar tu número solo porque han invadido tu privacidad, no dejan de molestarte y debes renunciar a la red que has construido solo porque has hecho enojar al presidente y a su ejército.

Esto, lejos de ser una herramienta legítima de defensa, representa un grave riesgo para los derechos individuales y el tejido social, pues el respeto a la privacidad es un pilar esencial de cualquier sociedad.

Filtrar números privados no solo vulnera el principio fundamental de la privacidad, sino que también abre la puerta a la intimidación, el acoso y la violencia. En un contexto de polarización política, el acceso no autorizado a la información personal puede exacerbar aún más las divisiones y socavar la confianza en las instituciones.

Así la ONU y el Itei se posicionaron para exigir que se respete el derecho a la privacidad, que pone en riesgo a la periodista en un País donde han matado a al menos 43 personas periodistas a lo largo del mandato de Andrés Manuel, posicionándose como uno de los más inseguros del mundo para ejercer esta labor.

Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de las y los ciudadanos, incluso en momentos de discordia política. En un país polarizado, es más importante que nunca que las autoridades actúen con integridad y respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos; sin embargo, y desgraciadamente, la polarización es producto de las acciones de las autoridades.

La privacidad no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho humano básico que debe ser protegido y preservado en todo momento. En un país polarizado, es crucial que se promueva la tolerancia, el respeto y la inclusión, en lugar de socavar la privacidad y fomentar la división y el odio. Solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativa y democrática para todos.

Esto es esencial para preservar el bienestar y la seguridad de nuestra sociedad en su conjunto, pues de lo contrario se convertirá en una herramienta a replicar para aquellas personas que desean dañar al otro, pero también debe ser fundamental para para preservar la salud de nuestra democracia, puesto que estas acciones solo buscan demostrar un poder dictador en el cual tiene el poder absoluto sobre el otro y sobre los otros.