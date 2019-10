Expresiones, dichos, refranes...

Algunos de esos elementos de los distintos idiomas no pasan de ser lugares comunes que se usan a diario y no tienen mucha gracia, pero hay otros que son metáforas particularmente atinadas, paralelismos sorprendentes, imágenes surrealistas o de plano enunciados inescrutables, como los proverbiales proverbios chinos (que no es lo mismo que “cuentos chinos”, que en inglés se dice “cuentos altos”). También muchos de ellos tienen su equivalente en diferentes lenguas, a menudo porque comparten un origen común o porque se refieren a cosas que suceden en todo el mundo.

Y sí: prácticamente en todo el planeta llueve, y la lluvia puede ser tan fuerte que decimos que “llueve a cántaros”, lo cual suena lógico, ¿pero por qué en iglés dirán que “llueven gatos y perros”? En español ser franco significa llamar “al pan, pan, y al vino, vino”, pero en inglés es “llamar espada a una espada” (o podría traducirse “pala”). Si en español y en francés hablamos de “ratones de biblioteca”, lo mismo se dice en inglés “gusano de libro”. No es bueno en ningún lugar meterse en un berenjenal (ni siquiera literalmente: las plantas de la berenjena son espinosas), o, como dicen los franceses, meterse en un avispero.

En el mundo occidental, la Biblia es fuente de montones de dichos que se usan en las distintas lenguas: “nadie es profeta en su tierra”, “el que a hierro mata, a hierro muere”, “hay de todo en la viña del Señor” y cientos más. Pero un ejemplo en español es muy curioso: mientras que en otras lenguas se dice que no hay que “echar perlas a los cerdos”, nosotros hablamos de “margaritas a los cerdos”. Es un caso de cultismo que ha sobrevivido, pues margarita es etimológicamente perla en griego. Tristemente, en las traducciones modernas de este versículo (Mt 7:6) se usa “perlas”. En castellano, el Quijote es también origen de gran cantidad de dichos.

Otras expresiones transmiten la misma idea en distintas lenguas y países, pero usando referencias locales. Aquí se dice de un afán absurdo por superfluo que es como “llevar cocos a Colima”, pero en España sería “llevar hierro a Vizcaya”, en Inglaterra “llevar carbón a Newcastle” y en Grecia “mandar búhos a Atenas”. Para echar un volado con una moneda, aquí decimos “águila o sello”, pero en España “cara o cruz”, y en inglés “cabezas o colas”.

Y por supuesto hay cosas que sólo se entienden en el ámbito regional o cuando mucho nacional. Los “globos de Cantolla” se llaman así por el ingeniero mexicano del siglo XIX don Joaquín de la Cantolla, por lo que que se les dice de distinto modo en otras partes. “Pa’ los toros del Jaral, los caballos de allá mesmo” es otro caso exclusivamente nacional, y “¡hasta que llovió en Sayula!” difícilmente se entenderá fuera de Jalisco.

Algo muy curioso y más bien penosito es que muchas veces, antes de repetir un refrán de lo más clásico, la gente advierte “como decimos aquí”, y luego sale con expresiones tan exóticas como “de tal palo tal astilla”, o “mañana será otro día”.