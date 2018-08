Exhibida la Liga MX

Vaya exhibida le puso Fidel Kuri a la gente de la Liga MX, del nivel de cuando vas a cascarear y llevas a tu novia y te hace un túnel el más malo, eso sí, acompañado del sonoro “uhhh” de todo tu equipo y del barrio que te fue a ver.

En varias entrevistas, al parecer pasadito de copas, el mandamás del Veracruz confirmó que su ex DT, Guillermo Vázquez, tenía doble contrato, lo cual está estrictamente prohibido en la Liga mexicana.

El timonel acusa al escualo de no pagarle durante varios meses, pero el jefe del Veracruz dice que él cumplió en pagar el contrato que tiene registrado en la Federación Mexicana de Futbol, y tuvo la valentía o torpeza de decir que ni siquiera había alcanzado a firmar el segundo contrato porque Kuri Grajales andaba en Rusia viendo el Mundial.

No es novedad, sólo es un secreto a voces el de los dobles contratos, de esas cosas que siempre permite la Liga MX y que sólo se avalan en México, como lo fue el pacto de caballeros y otros temas que aquejan al futbol mexicano.

Por cierto, no crean que en la Liga pasó desapercibido el comentario de Kuri, pero de manera oficial no les quedó más que recomendar que no acepten dobles contratos, ya que no tienen manera de proteger a la gente del futbol.

Oootra vez…

Pues otra vez Gustavo Guzmán volvió a prender a la afición del Atlas y no, no fue por buenos resultados.

El mandamás rojinegro, en pleno festejo de los 102 años de fundación de los Zorros, comentó que sin tener goles estaban por encima del Guadalajara, eterno rival de la ciudad. El conformismo por los malos resultados provocó que la gente explotara en las redes sociales y ni el anuncio de que habrá un refuerzo los pudo contentar.

La mayoría de los aficionados que escribió sobre el tema dijo que el mejor regalo que pudieran recibir es la salida de Guzmán, a quien acusan de ser la malaria rojinegra.

Deshojando la margarita

La búsqueda por un director deportivo no para.

Si bien la prioridad es buscar gente de confianza y que haya estado largo tiempo en la institución, las Chivas no se cierran las puertas y la semana pasada sondearon a un viejo amigo.

Efraín Flores, quien recién cortó relaciones con Grupo Pachuca, tuvo un acercamiento con los rojiblancos, lo que al parecer no rindió frutos, ya que el reconocido formador dejó entrever que prefiere unos meses de descanso, evidentemente acompañado del conocimiento de que si entra en estos momentos será el golpeado directo.

La búsqueda sigue y no falta mucho tiempo para que designen al encargado de lo deportivo y contractual, mientras tanto, José Luis Higuera seguirá tomando las decisiones, eso sí, siempre consultando a Amaury Vergara, quien poco a poco asume las responsabilidades de todo lo que engloba a Omnilife y a Chivas.

El joven mandamás parece que quiere hacer las cosas diferentes, bien hechas, pero la gente parece no tener mucha paciencia, así que está a la espera de buenos resultados para que su imagen mejore. Por lo pronto, ya anunciaron que también le abren las puertas a Marco Fabián. Lo que no entiendo es cómo, en plena consolidación financiera, quieren pagar los más de 100 mil euros al mes que cobra el volante.

@dongambetero