Evolución de Estrellas

El domingo se jugó el Partido de las Estrellas de la NBA, y los cambios en el formato del encuentro no decepcionaron. El encuentro no depende de jugadores divididos por Conferencia, si no por las elecciones de sus capitanes, y al contrario de otros juegos de exhibición éste sí contó con los ingredientes de emoción y suspenso. Los jugadores electos por sus capitanes quienes fueron elegidos por el público asumieron el compromiso con verdadera intención de conquistarlo.

Antes este juego era sólo una plataforma para que los atletas cumplieran con las acrobacias esperadas, pero poco importaba el resultado del partido. El juego se ha convertido bajo este nuevo formato en un partido real entre competidores que buscan acumular aún más preseas de las que poseen y creo que el espíritu y actitud juega a favor de los aficionados a la Liga de basquetbol más competitiva del planeta.

El crédito de estos cambios tiene que pertenecer a LeBron James. El jugador de los Cavaliers fue el encargado en rejuvenecer la plataforma con ideas nuevas y revolucionarias y aun así James fue votado el jugador del partido. Al finalizar el encuentro LeBron tomó el micrófono y habló con palabras nunca antes mencionadas en un duelo de las estrellas al argumentar que ambos equipos habían luchado hasta el final y jugaron a ganar.

El contexto de tener un Juego de las Estrellas es rentable para los que lo organizan, pero puede ser aburrido, tedioso o innecesario para los aficionados, este paso que ha tomado la NBA espero impulse a otras Ligas a incentivar a sus atletas, equipos y administración a darle el merecido respeto que conlleva ser convocado a un juego de esta magnitud. El número de aficionados ha disminuido año con año en eventos similares, el Juego de las Estrellas de la Liga Nacional de Football atrajo 30% menos televidentes que en 2017.

La libertad que le ha dado la Liga de basquetbol a jugadores a promover y proponer creo que es la solución ideal, el aficionado como el atleta tiene algo en juego dentro de un partido que está diseñado para alimentar la pasión. Tengo que admitir que aunque muchos de los seguidores continuemos hablando de la grandeza de Michael Jordan o “Magic” Johnson, la combinación de LeBron y Stephen Curry compitiendo en la duela se ha convertido en entretenimiento imperdible.

Preguntas y comentarios maddinformador@gmail.com