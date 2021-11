¿Está resuelto?

‘Homicidios e investigación criminal en México’, es el título de un compendio de artículos producido en el 2016 por Scielo (hemeroteca virtual desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales la UNAM), que habla de las políticas públicas y de los factores que intervienen en cómo se procesan, resuelven o clasifican los homicidios por parte del sistema jurídico-criminal.

En sus conclusiones hace referencia que mientras los elementos básicos del proceso -las causas, motivos, procedimientos, consecuencias, identificación, detención y proceso de los responsables- no estén esclarecidos, no se podrá concluir como un caso resuelto y cerrado judicialmente. Y es muy claro el documento -escrito por Rodrigo Meneses Reyes, Doctor en Derecho e investigador del Centro de Docencia, y por Miguel Quintana Navarrete, doctorado en la Universidad de Harvard- cuando señala que un caso criminal no se puede cerrar su investigación o resolver judicialmente mientras que no se haya cumplido con los requisitos de cada uno de los elementos por parte del fiscal, ministerio público o autoridad judicial.

El martes, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro hizo referencia al asesinato del exgobernador Aristoteles Sandoval, del que dijo que el caso ya fue resuelto, y solo falta detener a los responsables.

Entonces, no se ha cerrado el círculo que los eruditos en el tema judicial argumentan para considerar cerrado o resuelto un caso.

Y ese mismo día, el Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solis dijo que para la dependencia judicial que él encabeza, un caso resuelto es cuando se identifica al responsable de un crimen y tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque no hayan sido detenidos. “Nosotros consideramos resuelto -el crimen- cuando el PROBABLE responsable se encuentra identificado, cuando tenemos órdenes de aprehensión, como en este caso”, dijo el Fiscal.

Habrá que establecer claramente que los que están supuestamente identificados como responsables, son eso, supuestos. Y habrá que recordar como lo establece el nuevo sistema penal mexicano, implementado en 2016, que habla de la presunción de inocencia. Esta se debe presumir hasta que la sentencia, cuando sean juzgados, determine su culpabilidad.

Entonces, el caso del asesinato de Aristoteles Sandoval, está resuelto o no está resuelto. ¿Usted, qué opina?

