Entre las cosas que se extrañan de una ciudad amable, en la que se vive en paz, cuando estas crecen y se hacen ciudades con complicaciones de vida, y es que comienzan a desaparecer, o si usted quiere hacer menos visibles son aquellos que a mi me gusta considerar como gente paisajosa. Se hacen menos notables entre la multitud, lo que es razonable ya que a mayor número de personas es más difícil detenerse a observar algo.

Me gusta pensar que la diferencia entre vivir en una ciudad humana y una que ha dejado de serlo es, por mencionar alguna, la actividad usual en una tarde común, por ejemplo, ir al cine; en una ciudad vivible, usted, irá al cine y alcanzará en la misma tarde a tomarse un café con amigos comentando los eventos del día; pasará por un libro y recogerá ropa de la lavandería; En la megaurbe usted simplemente irá al cine.

Veo que por fortuna hay muchos habitantes que con mucho trabajo y disposición planean situaciones que en su concepto mejorarían la ciudad, ojalá que tengan la sabiduría para crear esos espacios y que alguien les haga caso y no pudiendo por tanto opinar con fundamentos, pues no me queda más que desearles éxito, siendo lo mío simplemente esperar y extrañar.

A nuestros amados gobernantes, candidatos, arrimados y beneficiados por la ubre pública, que tanto se sacrifican por nosotros, se les llena la boca de hablar de recuperar espacios públicos, pero difícilmente lo hacen y no creo que al respecto hagan mucho, cuando menos en mi opinión; por ejemplificar, los últimos veinte años han decidido rescatar “Chapu”, sin duda el sitio preferido para rescatar, aunque yo creo que nunca se había perdido. Los últimos veinte años, cuando menos, todos los gobiernos de todos los colores y tendencias le han metido mano y seamos sinceros reconozca usted que no es una mala obra en sí, el otro día decidí recorrerla de lado a lado dos veces y sin ser lo peor, decidí que lo que le falta es trapío y más si la compara con la antigua Lafayette, ahí si, ni comparar.

Recuerde usted hace años cuando intervinieron la calzada para los trolebuses, presentaron unos proyectos arquitectónicos que proponía que aquello quedaría como si fuera los Campos Elíseos, años después la calzada no se ha enterado, los dibujos de los arreglos se han hecho viejos y lo único notable es que los judiciales tienen una vía rápida, que usan libremente, para circular, pero de los arreglos, como en el caso de Camelia, que, nunca más se supo nada.

Ahora, la esperanza es paseo Alcalde, ya pusieron la cabezota, que como en todos los casos, a unos gusta y a otros no. Esperemos que quede bien pero hasta donde recuerdo no quedan muchas fincas a lucir, pero dejemos a los expertos sacar lo bueno y deseamos que asi sea, aunque hay el problema que algunas de las cantinas tradicionales han cerrado y hay el temor de que quede otro “Chapu- bar”.



@enrigue_zuloaga