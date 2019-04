Escenarios de la ampliación en la Liga del Pacífico

Aún no se ha logrado culminar, por más que es factible seguir insistiendo, en que es prácticamente un hecho que próximamente será formalizado el anuncio relativo a la conclusión de la que ha sido una compleja negociación entre los emprendedores que encabezan a los nuevos equipos a formar parte de la Liga Mexicana del Pacífico y los jerarcas de los ocho equipos que hasta ahora conforman el máximo circuito beisbolero profesional de nuestro país jugándose en otoño-invierno.

Pero es interesante establecer que son dos las pistas de la negociación y es factible advertir que está prácticamente ultimada la concertación para propiciar que regrese el beisbol profesional a Guasave, según el compromiso adquirido con el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tanto por los jerarcas de los equipos integrantes de la LMP como por su principal ejecutivo, el presidente del circuito Omar Canizales Soto, ya que es sin duda ese el objetivo prioritario en cuanto a la ampliación de la Liga beisbolera invernal mexicana, de ahí que al menos puede decirse está asegurada la reinclusión de Los Algodoneros, aunque quizá se dé el caso que no se consolide la negociación para el ingreso de los Sultanes de Monterrey, pues en ese escenario los jerarcas del béisbol invernal del país labrarían un novedoso calendario de cotejos para el desempeño de 9 equipos en vez de diez.

Así las cosas, los hombres de pantalón largo de los conjuntos beisboleros que integran la LMP y su ejecutivo principal tienen resuelto el esquema mediante el cual en la pequeña ciudad de Guasave volverá a existir una franquicia para que un equipo profesional del Rey de los deportes tenga por sede esa risueña y beisbolerísima población sinaloense. Han delineado una peculiar fórmula mediante la cual el nuevo equipo en Guasave será propiedad de todos los equipos conformantes de la Liga y tendrán como socios a un grupo de personajes importantes en la economía local y en menor cuantía participará también el afamado empresario Alfredo Harp Helú, propietario de Los Diablos Rojos del México y de Los Guerreros de Oaxaca, quien se dice que habrá de involucrarse junto con algunos fondos diversos en la labor de acopiar recursos financieros para la ampliación y modernización del estadio guasavense Francisco Carranza Limón, a cuya reinauguración se espera acuda el principal impulsor de la noble causa que es sin duda el Presidente López Obrador.

El tironeo se ha venido apretando más en el caso de la negociación para la integración de los Sultanes de Monterrey, lo que de lograrse haría se convirtieren en la primera organización beisbolera mexicana en tener un equipo en cada una de las dos Ligas, pues es un puntal en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Y es que la directiva de Sultanes arguye no fueron quienes pidieron entrar a la LMP, sino que les fue extendida una cordial invitación, y aunque señalan ingresarían con agrado, aducen merecer una atención especial, y aunque puede ser atendible su punto de vista, no es factible dejen de advertir el tema como un posible buen negocio al cual no parece lógico irrumpan sin existir una aportación, ya que estarán beneficiándose de la entrega de derechos para que jueguen con ellos un número importante de peloteros provenientes de los otros equipos, además de ser parte de los provechosos convenios comerciales que la LMP exitosamente maneja propiciando ventajas para sus equipos integrantes.

Aunque aún habrá que esperar cómo termina el estira y afloja, es de atrevernos a aventurar que tal cual está resuelto el tema de Guasave, también habrá de consolidarse el convenio entre la LMP y los regiomontanos. Poco falta para saberlo con certeza.

