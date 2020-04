Es tiempo de cerrar filas

Está dicho que el próximo lunes se harán anuncios importantes, directamente el Presidente de la República, Andrés Manuel López, durante la “mañanera”, con respecto a las estrategias y medidas en torno a la pandemia que afecta al mundo. Lo dijo ayer, sólo un día después de que el Dr. Hugo López-Gatell reiterara que México está por entrar a la fase tres de la evolución de la enfermedad COVID-19 que causa el coronavirus SARS-COV2.

No hay una fecha exacta para el inicio de esta tercera etapa, pero hay indicios de que puede suceder en cualquier momento, cuando mucho en dos semanas, con base en las estimaciones, los simuladores, los cálculos matemáticos y las experiencias en otros países. Y no hay una fecha exacta porque en México se han tomado medidas desde enero dirigidas a “aplanar la curva” con una previsión tan precisa que se llegó a juzgar de inacción.

Y esta determinación por “aplanar la curva” tiene el propósito de impedir que el número de casos en total, sobre todo los graves, se dispare y así evitar, por ende, la saturación de los servicios de salud en México. Las medidas se han enfocado en no pasar por lo mismo que Italia, España y Estados Unidos, sobre todo. Tres países de primer mundo cuyos sistemas de salud no han sido suficientes para contener la incidencia exponencial de casos totales, graves y fallecimientos.

Día con día, puntualmente, desde hace semanas, el subsecretario de Salud, López-Gatell, junto con expertos de diferentes aspectos relacionados con las medidas para enfrentar la pandemia, explica, como si siguiera un guion, cómo están las cosas y cómo se van a poner, por eso la insistencia, a partir de la segunda fase, sobre todo, de que nos quedemos en casa, tomando en cuenta que no todos podemos por la realidad social y económica de México.

En este contexto, y por eso me alargué un poco, quiero hacer un llamado, como un mensaje urgente en una botella arrojada al mar, para quien la encuentre, a no perder la perspectiva, a enfocarnos en lo importante y esencial de las circunstancias por las que atravesamos y desdeñar, ignorar, hacer a un lado y oídos sordos a todo lo siguiente: el ruido político-partidista, el discurso recurrente de odio y descalificación, las noticias falsas miles de veces repetidas, las tergiversaciones, los malentendidos y las interpretaciones erróneas de casi todos los mensajes del Gobierno federal, las campañas de desprestigio infundadas, la siembra de dudas, las ofensas y burlas innecesarias, la mezquindad y estulticia de actores políticos como el gobernador de Jalisco o el de Nuevo León; los intentos golpistas de algunos empresarios, sobre todo cupulares, que exigen lo que no otorgan (responsabilidad, fin a la confrontación, a la descalificación infundada, a las divisiones); la información generadora de pánico y alarma, alentadora de incertidumbres y de miedo, en tiempos en que es muy fácil que eso suceda. Por favor, nada de esto nos servirá para salir adelante, para sobrevivir. Es criminal quien lo promueve, quien lo financia.

Viene lo peor de la pandemia y nosotros, usted y yo, la gente que amamos este país, que trabajamos día con día para salir adelante, que deseamos lo mejor para nuestros hijos, que soñamos con una patria que alcance para todos, nos necesitamos juntos. La solidaridad que se nos reconoce en el mundo, es real, fuerte y poderosa a pesar de los embates en la República de las redes sociales por desbaratarla y promover la división y el encono entre nosotros mismos. Nos necesitamos juntos. No me cansaré de decirlo y de apelar a ello.

Confío en que se están tomando las mejores decisiones en el Gobierno de la República para transitar de la mejor manera por un escenario inédito y por lo tanto histórico, para el que no había antecedentes de manejo; la reacción en México ha sido reconocida a nivel internacional. Nos toca quedarnos en casa lo más posible, los más posibles.

El llamado es urgente. De no salir y atiborrar los mercados depende que no se disparen los casos en México. El Gobierno federal trabaja desde enero en las medidas de preparación del sistema de salud, de contención, de información, esto es muy importante y es tan real y efectivo que ahí están los números de México en el panorama mundial de la pandemia. Depende de nuestro nivel de conciencia y entendimiento que esto no se salga de control. Perspectiva. Nos necesitamos juntos, es tiempo de cerrar filas.

(lauracastro05@gmail.com)