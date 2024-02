Es momento de colgar los guantes

Cuando Oscar "Chololo" Larios, zapopano y primer boxeador jalisciense campeón mundial en dos diferentes categorías, súper gallo y pluma CMB, regresó a Guadalajara procedente de Manila, Filipinas, donde en 2006 enfrentó al local Manny Pacquiao, quien se encontraba en los cueros de la luna, dijo, "a la otra o a la obra". Aquel resultado en Oriente, perdió por decisión, provocó que meditara durante todo el viaje de retorno a México, continuar en el boxeo activo o retirarse y reactivar su oficio de albañil.

'"Chololo" tiene miedo", expresó su entonces asesor internacional, Rafael "La Cobra" Mendoza. Agregó: "No sabe hacer otra cosa que boxear. Larios, después de enfrentar a Pacquiao, obtuvo el campeonato mundial pluma CMB, noqueó a Marlón Aguilar en 2008 en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan. Lo defendió dos veces ante el japonés Takahiro Ao, en la segunda exposición, 2009, lo destronaron, y se retiró de los cuadriláteros. Los dos encuentros se montaron en El Imperio del Sol Naciente. "Chololo" actualmente es maestro de boxeo en Comude Zapopan.

Una historia como otras tantas, de boxeadores que sienten que ya no son competitivos, que su vida en este negocio dentro de las 16 cuerdas, llegó a su fin, que deben colgar los guantes, sin embargo, otros más, insisten en estropearse el físico, temible decisión, apoyada por consejeros comerciantes.

Oscar Valdez volverá a un enfrentamiento boxístico, lo hará el 29 de marzo ante el australiano Liam Wilson en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, después de recibir el castigo de su vida, se lo proporcionó el capitalino, Emanuel "Vaquero" Navarrete, campeón mundial súperpluma OMB. Shakur Stevenson, Robson Conceicao, Jayson Velez, le untaron los guantes, un conjunto de cuero que le ha restado porcentaje a su capacidad física, en una categoría, la súperpluma, en la que se ha cansado de dar ventajas por su talla, sus adversarios lo aventajan en estatura y alcance.

Para Valdez, las derrotas continuarán, tal vez triunfe en su próxima presentación, lo llenen de halagos y lo impulsen a continuar en el negocio. Wilson es un boxeador de récord reducido, que asustó al "Vaquero" en la contienda que sostuvieron, sólo eso, el mexicano terminó por noquearlo.

Su promotor, Bob Arum, como el entrenador, su mejor esquina del mundo, no pueden detener la carrera de Valdez, ante el mínimo amago, el sonorense podría cambiarlos, para explotar su marca por otros rumbos, lo que a nadie le conviene.

José Sulaimán, ex presidente del Consejo Mundial de Boxeo, sostenía que los boxeadores no se quieren retirar porque no pueden dejar de escuchar los aplausos de los aficionados... Y por ahí estaré atisbando.