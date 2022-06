¿Es Morena el brazo político del crimen organizado?

Aunque ha tenido semanas peores, la que está por terminar no ha sido un paseo por un jardín de flores para el inquilino de Palacio Nacional, toda vez que la senadora Lilly Téllez bautizó hace unos días al Partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado y tutelado por el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como “El brazo político del crimen organizado”. En tanto, el ex presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, un viejo lobo de mar que a estas alturas de su vida está más allá del bien y del mal, acusó también esta semana que “México tiene un ‘narcogobierno’”, y alertó que el Ejecutivo de la nación tiene “contubernio con el narco”.

Ambos personajes conocen las entrañas de Morena porque los dos fueron cobijados en su momento por este partido político y saben cómo se mueve todo ahí dentro, aunque seguramente Muñoz Ledo, quien ha caminado de la mano del mandatario tabasqueño durante décadas, tiene más elementos para afirmar lo que contundentemente sostuvo el pasado jueves durante su participación en la reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), desde donde el político y diplomático advirtió que a López Obrador se le está acabando la pista, porque su mandato está por terminar en menos de dos años y medio y está equivocado si piensa que heredará al próximo gobierno su asociado con los delincuentes.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque éstos [los narcos], como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del Presidente. Ese es el tema, un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del Presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, advirtió.

Y es que el fundador del PRD aseguró que hay una intervención “despiadada” del narcotráfico en las elecciones en México.

“¿Cómo podemos avanzar ahora? México ha terminado hace dos o tres años una transición democrática y está iniciado una reversión autoritaria (…), pero ha explotado una bomba en el jardín. Es aquí, ha aparecido, con un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar, (…) ha aparecido un nuevo rey de la selva que es el narco”, sentenció.

Días antes, la ex conductora de noticias, Lilly Téllez, había acusado, -durante un debate en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mientras se discutía el asunto de las elecciones del domingo, cuando serán renovadas seis gubernaturas en el país-, que Morena es el brazo político del narco y responde a los intereses del Cartel del Golfo y de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Tras tacharlos de traposos e hipócritas, la senadora panista manifestó: (…) afuera son cómplices de las mafias que asesinan (…) sabemos que saliendo de aquí nos pueden atacar todos esos criminales que los apoyan para operar las elecciones, esto es tener valor y responsabilidad cívica”.

A reserva de los elementos que puedan tener tanto Téllez como Muñoz Ledo, no deja se llamar la atención diversos hechos de los que todo México y el mundo hemos sido testigos.

Porque sí es una realidad que López Obrador por su libre albedrío le devolvió la libertad a Ovidio Guzmán cuando ya había sido detenido por las fuerzas armadas del país. También es verdad que saludó de mano a la mamá de El Chapo Guzmán; que solicita para los delincuentes “abrazos no balazos”; que se ha negado a ir contra ellos; que pide se les respeten sus derechos humanos aún cuando son los que en este país asesinan, los que secuestran, los que mutilan, los que violan, los que desaparecen gente, los que lanzan a los muertos a fosas y tienen al país tapizado con ellas.

En tanto, se afirma que el crimen organizado le opera las elecciones a Morena y por eso han ganado las últimas contiendas electorales en el país, incluida la presidencial, y están tan confiados en que van a ganar las siguientes.

Tampoco se puede soslayar el hecho de que el pasado viernes el presidente de la República realizara su cuarta visita al Triángulo Dorado para supervisar los avances de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. Y que el sábado, una camioneta que trasladaba a periodistas que cubrían las actividades del presidente durante dicha visita fuese detenida por una decena de hombres armados en un retén que se encontraba instalado cerca de la comunidad “La Tuna”, cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de la residencia de su madre Consuelo Loera.

“No pasa nada, no pasó nada… no hay ningún problema”, dijo el presidente sobre el retén en el que se revisó la camioneta, al tiempo se que se quejó se hiciera “un escándalo por un retén”.

AMLO rechazó tajante “no soy Felipe Calderón”, para decir que el expresidente pactó con la delincuencia y declaró una guerra, “no somos lo mismo”, señaló el lunes.

Sin embargo, su administración ha resultado más sangrienta que cualquier que le haya antecedido. De acuerdo con el reporte de TResearch.Mx al 1 de junio de 2022 los homicidios dolosos en lo que va del sexenio de AMLO, suman 122 mil 231.

Después de 43 meses en el poder, López Obrador ya rebasa el total de muertos por homicidio doloso que registró el expresidente Felipe Calderón durante los seis años de su Gobierno (120 mil 463), y se enfila a dar alcance a la estadística con que Enrique Peña Nieto terminó su administración en 2018 (156 mil 066).

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se han registrado ataques de grupos criminales y hay días con “picos” en los homicidios dolosos -como el lunes cuando se registraron 118 asesinatos, la cifra más alta de este año- mantendrá su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, pues aseguró que puede demostrar que “es lo mejor”, aunque no dijo para quién.

